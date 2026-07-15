ОФИЦИАЛЬНО. Знаменитый французский клуб отправили в шестой дивизион

Французский «Бордо» проиграл дело в суде и был официально понижен в шестой по силе дивизион после заседания, которое состоялось в среду, 15 июля.

Национальное управление по контролю за деятельностью футбольных клубов (DNCG) понизило «Girondins» в Региональную лигу 1 из-за финансовых проблем именитого клуба:

«DNCG подтверждает и объявляет об исключении мужской первой команды из национальных соревнований по итогам сезона 2025/26 », – сообщили в заявлении.

Британский инвестиционный фонд Sparta Capital, принадлежащий соратникам президента клуба Жерара Лопеса, отказался от участия, так и не сумев собрать 10 миллионов евро, необходимых для финансирования предстоящего сезона.

В среду «жирондинцы» предстали перед апелляционным комитетом DNCG – президент и владелец клуба Жерар Лопес, генеральный менеджер Арно Сен-Андре и несколько юристов были заслушаны в течении нескольких часов, однако это не дало никакого результата.

«Бордо» был основан в 1881 году – клуб становился чемпионом Франции шесть раз (в 1950, 1984, 1985, 1987, 1999 и 2009) и четыре раза выигрывал Кубок Франции

🚨🔵⚪ OFFICIEL : LES GIRONDINS DE BORDEAUX SONT RETROGRADÉS EN D6 !! 😱



La DNCG a confirmé l'exclusion des Girondins des compétitions nationales après l'échec du projet de reprise et l'absence des garanties financières demandées. 📉



Le club évoluera en Régional 1 la saison… pic.twitter.com/iXO3Lij80p — Foot Mercato (@footmercato) July 15, 2026