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  4. Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Верим, что будем добывать очки в следующих матчах»
Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 19:24 |
206
0

Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Верим, что будем добывать очки в следующих матчах»

Наставник «Верес» прокомментировал игру против «Днепра 1»

07 октября 2023, 19:24 |
206
0
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Верим, что будем добывать очки в следующих матчах»
ФК Верес. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Вереса» Сергей Лавриненко дал оценку матчу 10-го тура УПЛ против «Днепра-1», который его команда проиграла 0:2.

«Игру можно условно разделить на два тайма. До перерыва мы очень многое ошибались. Отсюда и пропущенные мячи. Элементарные ошибки, реализованные соперником. Но после второго пропущенного гола команда получила второе дыхание, мы лучше контролировали мяч.

Я доволен игрой во втором тайме. Но чтобы брать очки в матче с таким соперником – нельзя допускать такие простые ошибки.

Относительно командного взаимодействия – я доволен. Относительно результата – конечно настроение у нас негативное. Но и «Днепр-1» – это очень мощный соперник. Это команда, получившая серебряные медали в прошлом сезоне, где играют игроки сборной Украины. На фоне такого соперника мы достойно смотрелись. Иногда «Днепру-1» было довольно непросто с нами.

Необходимо больше работать, чтобы не допускать таких ошибок. Верим, что будем добывать очки в следующих матчах.

У нас есть кадровые проблемы. Перед игрой повреждения получили Николай Гайдучик и Денис Свитюха, которые не смогли нам сегодня помочь. Также до сих пор травмированы Андрей Близниченко и Виталий Дахновский. Максим Марусич два дня перед игрой температурил. Потому у нас не было альтернативы в атаке. Не хватает сейчас атакующих игроков. Единственный фланговый полузащитник – это Владислав Шарай. Но и он сегодня получил повреждение. Были вынуждены менять его. Надеемся, что травмированные скоро вернутся и это сделает нас сильнее.

Сегодня второй матч в карьере на уровне УПЛ отыграл молодой Роман Ковалюк. Очень доволен его действиями. Он молодец, много работает над собой и подает хороший пример другим молодым футболистам.

Сейчас команда получит несколько выходных. Контрольных игр не будет. Это связано с большим количеством травмированных. Дадим отдохнуть команде и будем готовиться к следующей игре через тренировку», – сказал тернер.

После десяти сыгранных туров «Верес» имеет в своем активе шесть очков и занимает 15 место в турнирной таблице УПЛ.

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Сергей Лавриненко чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига отчеты Днепр-1 Днепр-1 - Верес
Источник ФК Верес
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