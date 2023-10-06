Лига конференций06 октября 2023, 03:41 |
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Нордшелланд – Лудогорец – 7:1. Пенальти, фейл кипера, разгром. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 2-го тура ЛК в группе H
06 октября 2023, 03:41 |
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5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги конференций в группе H между клубами «Нордшелланд» (Дания) и «Лудогорец» (Болгария). Игра завершилась разгромной победой хозяев со счетом 7:1.
Лига конференций. 5 октября
Группа H. 2-й тур
Нордшелланд – Лудогорец – 7:1
Голы: Ингвартспен, 2 (пен.), Осман, 11, Тверсков, 31, Нюгрен, 32, 74, Сон, 68 (автогол), Расмуссен, 86 – Вердон, 9 (пен.)
Видеообзор матча:
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