Нордшелланд – Лудогорец – 7:1. Пенальти, фейл кипера, разгром. Видео голов

5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги конференций в группе H между клубами «Нордшелланд» (Дания) и «Лудогорец» (Болгария). Игра завершилась разгромной победой хозяев со счетом 7:1.

Лига конференций. 5 октября

Группа H. 2-й тур

Нордшелланд – Лудогорец – 7:1

Голы: Ингвартспен, 2 (пен.), Осман, 11, Тверсков, 31, Нюгрен, 32, 74, Сон, 68 (автогол), Расмуссен, 86 – Вердон, 9 (пен.)