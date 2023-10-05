Лига конференций05 октября 2023, 22:27 | Обновлено 05 октября 2023, 22:37
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ВИДЕО. В матче Нордшелланд – Лудогорец голкипер гостей привез себе гол
Вратарь болгарской команды дико ошибся
05 октября 2023, 22:27 | Обновлено 05 октября 2023, 22:37
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В четверг, 5 октября, в матче 2-го тура групповой стадии Лиги конференций встречаются датский клуб «Нордшелланд» и «Лудогорец» из Болгарии.
К 9-й минуте поединка соперники обменялись голами – 1:1.
Однако на 11-й минуте хозяева во второй раз смогли выйти вперед. Гол в их составе забил нападающий из Ганы Ибрагим Осман. Он смог заставить голкипера «Лудогорца» Сержио Падта допустить перед собственными воротами результативную ошибку.
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