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  4.  ВИДЕО. В матче Нордшелланд – Лудогорец голкипер гостей привез себе гол
Лига конференций
05 октября 2023, 22:27 | Обновлено 05 октября 2023, 22:37
272
0

 ВИДЕО. В матче Нордшелланд – Лудогорец голкипер гостей привез себе гол

Вратарь болгарской команды дико ошибся

05 октября 2023, 22:27 | Обновлено 05 октября 2023, 22:37
272
0
 ВИДЕО. В матче Нордшелланд – Лудогорец голкипер гостей привез себе гол
Getty Images/Global Images Ukraine. В атаке Ибрагим Осман

В четверг, 5 октября, в матче 2-го тура групповой стадии Лиги конференций встречаются датский клуб «Нордшелланд» и «Лудогорец» из Болгарии.

К 9-й минуте поединка соперники обменялись голами – 1:1.

Однако на 11-й минуте хозяева во второй раз смогли выйти вперед. Гол в их составе забил нападающий из Ганы Ибрагим Осман. Он смог заставить голкипера «Лудогорца» Сержио Падта допустить перед собственными воротами результативную ошибку.

Видео гола Ибрагима Османа

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Лига конференций Нордшелланд Лудогорец
Источник Sport.ua
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