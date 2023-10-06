Лига конференций. Нордшелланд разбил Лудогорец, поражение Спартака Трнава
Завершились матчи 2-го тура
В четверг, 5 октября, сыграны все встречи 2-го тура групповой стадии Лиги конференций.
В группе Н уверенной победой над «Лудогорцем» своих поклонником порадовал датский клуб «Нордшелланд» - 7:1. В этом же квартете «Спартак» из Трнавы дома проиграл турецкому «Фенербахче» со счетом 1:2.
Лига конференций. 2-й тур
Группа Е
Астон Вилла – Зрински – 1:0
Голы: Макгинн, 90+4.
АЗ Алкмаар – Легия – 1:0
Гол: Павлидис, 52.
Удален Лахдо, 66 (АЗ Алкмаар).
Группа F
Фиорентина – Ференцварош – 2:2
Голы: Барак, 67, Иконе, 90+3 – Варга, 25, Сиссе, 51.
Чукарички – Генк – 0:2
Голы: Хейнен, 10, Пейнтсил, 21.
Группа G
Абердин – ХИК – 1:1
Голы: Миовски, 79 – Радулович, 59.
ПАОК – Айнтрахт Франкфурт – 2:1
Голы: Живкович, 28, Кулиеракис, 90+2 – Мармуш, 68.
Группа Н
Нордшелланд – Лудогорец – 7:
Голы: Ингвартсен, 2, Осман, 11, Тверсков, 31, Нюгрен, 33, 74, Сон, 68 автогол, Расмуссен, 86 – Вердон, 9 пенальти.
Спартак Трнава – Фенербахче – 1:2
Голы: Офори, 88 – Кинг, 70, 81.
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