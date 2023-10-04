5 октября на «Велодром» пройдет матч 2-го тура Лиги Европы, в котором «Марсель» встретится с «Брайтоном». Старт поединка намечен на 19:45 по киевскому времени.

Марсель

Команда уже успела сменить наставника. При достаточно неплохом результате прошлого сезона (снова финишировали на 3-м месте в Лиге 1) летом попрощались с молодым наставником, Игором Тудором. Его сменил Марселино Гарсия Тораль - и провалился. Испанец проиграл с новыми подопечными в квалификации Лиги чемпионов Панатинаикосу, в Лиге Европы начали с 3:3 в Амстердаме с другим кризисным историческим грандом, Аяксом. А на внутренней арене после 7 очков в первых 3-х турах провансальцы взяли только ничью с Тулузой и Нантом. А 0:4 с ПСЖ стали приговором для этого наставника, который и раньше успел серьезно раздражать болельщиков. Но следующий шаг президента, Пабло Лонгория, вышел не менее спорным: при разговорах о Гальтье пригласили Гаттузо! Дженнаро сейчас начнет в еврокубке с отчетного поединка. Во Франции он дебютировал с 2:3 на поле Монако, хотя именно его подопечные дважды вели в счете.

Брайтон

Клуб сам год назад менял тренера. Точнее, вынужден был назначать нового, так как Грэма Поттера переманил Челси. Это открыло шаг к выходу на следующий, более высокий уровень. Де Дзерби, пожалуй, даже превзошел любые ожидания, с ходу подняв новых подопечных в зону еврокубков, на 6-е место. Сейчас Альбион на внутренней арене смотрится вполне бодро, по сути, на уровне 2022/2023. Но при этом дебют в Лиге Европы обернулся для англичан неудачей: они на своем поле ухитрились проиграть 2:3 греческому АЕКу, несмотря на дубль Жоау Педру с пенальти. И как тут не вспомнить, что Роберто и с донецким Шахтером проваливался, но в Лиге чемпионов, уступив там даже Шерифу. А тут еще поражение в Кубке Лиги нынешнему Челси и 1:6 в АПЛ с Ньюкаслом.

Статистика личных встреч

Это только второй матч для чаек в еврокубках, и не удивительно, что они впервые приедут в Марсель.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество гостям. Им нужно реабилитироваться перед болельщиками, как, впрочем, и хозяевам - рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 (коэффициент - 1,68).