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Лига Европы
Марсель
05.10.2023 19:45 – FT 2 : 2
Брайтон
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Лига Европы
06 октября 2023, 03:14 |
57
0

Марсель – Брайтон – 2:2. Суперкамбек Де Дезрби и Ко на 88-й. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги Европы в группе В

06 октября 2023, 03:14 |
57
0
Марсель – Брайтон – 2:2. Суперкамбек Де Дезрби и Ко на 88-й. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги Европы в группе В между клубами «Марсель» (Франция) и «Брайтон» (Англия). Игра завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче открыл Шансель Мбемба на 19-й минуте. Уже через минуту Жордан Верету удвоил преимущество хозяев.

Однако подопечные Роберто Де Дзерби смогли вырвать ничью. На 54-й 1 мяч отыграл Паскаль Гросс, а на 88-й Жоао Педро реализовал 11-метровый.

Лига Европы. 5 октября

Группа В. 2-й тур

Марсель – Брайтон – 2:2

Голы: Мбемба, 19, Верету, 20 – Гросс, 54, Жоао Педро, 88 (пен.)

Видеообзор матча:

События матча

88’
ГОЛ ! С пенальти забил Жуан Педро (Брайтон).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Гросс (Брайтон).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Жордан Верету (Марсель).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Шансель Мбемба-Мангулу (Марсель).
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Марсель Брайтон Лига Европы видео голов и обзор Шансель Мбемба Роберто Де Дзерби Жордан Верету
Источник Sport.ua
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