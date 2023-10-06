5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги Европы в группе В между клубами «Марсель» (Франция) и «Брайтон» (Англия). Игра завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче открыл Шансель Мбемба на 19-й минуте. Уже через минуту Жордан Верету удвоил преимущество хозяев.

Однако подопечные Роберто Де Дзерби смогли вырвать ничью. На 54-й 1 мяч отыграл Паскаль Гросс, а на 88-й Жоао Педро реализовал 11-метровый.

Лига Европы. 5 октября

Группа В. 2-й тур

Марсель – Брайтон – 2:2

Голы: Мбемба, 19, Верету, 20 – Гросс, 54, Жоао Педро, 88 (пен.)