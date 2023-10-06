Лига Европы06 октября 2023, 03:14 |
57
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Марсель – Брайтон – 2:2. Суперкамбек Де Дезрби и Ко на 88-й. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги Европы в группе В
06 октября 2023, 03:14 |
57
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5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги Европы в группе В между клубами «Марсель» (Франция) и «Брайтон» (Англия). Игра завершилась со счетом 2:2.
Счет в матче открыл Шансель Мбемба на 19-й минуте. Уже через минуту Жордан Верету удвоил преимущество хозяев.
Однако подопечные Роберто Де Дзерби смогли вырвать ничью. На 54-й 1 мяч отыграл Паскаль Гросс, а на 88-й Жоао Педро реализовал 11-метровый.
Лига Европы. 5 октября
Группа В. 2-й тур
Марсель – Брайтон – 2:2
Голы: Мбемба, 19, Верету, 20 – Гросс, 54, Жоао Педро, 88 (пен.)
Видеообзор матча:
События матча
88’
ГОЛ ! С пенальти забил Жуан Педро (Брайтон).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Гросс (Брайтон).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Жордан Верету (Марсель).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Шансель Мбемба-Мангулу (Марсель).
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