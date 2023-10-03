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РБ Лейпциг
04.10.2023 22:00 - : -
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
03 октября 2023, 13:59 | Обновлено 03 октября 2023, 14:00
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РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 4 октября в 22:00 по Киеву

03 октября 2023, 13:59 | Обновлено 03 октября 2023, 14:00
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РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

4 октября на «Ред Булл Арена» пройдет матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «РБ Лейпциг» встретится с «Манчестер Сити». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

РБ Лейпциг

Команда год назад именно после разгромного поражения в Лиге чемпионов, от номинального аутсайдера, донецкого Шахтера (еще и 1-4), было поставлено крест на недавнем герое, Тедеско. Доменико сменили на Розе, и тот быстро все исправил. И, что важно, Марко не допустил нового провала на старте(а ведь тот был и в 2021-м), даже наоборот - новый цикл стартовал с разгромной, 3-0, победы над самой Баварией, пусть и в Суперкубке. Это при том, что приходилось летом обновлять состав - чего стоит продажа Гвардиола (как раз в Сити!), Нкунку и Собослаи. В Бундеслиге тоже была хорошая, пусть и не стопроцентная, статистика. Да и в Лиге чемпионов немцы стартовали с выездной победы, еще и с солидным счетом 3-1 - пострадал в Берне Янг Бойз.

Манчестер Сити

Клуб в прошлом сезоне наконец-то поставил точку в длительной гонке за Ушастым. Но Гвардиола, сам максималист, умеет находить мотивацию для футболистов и держать их в тонусе после любых триумфов. В том числе и за счет частичного обновления состава, и летом было довольно много как ушедших, так и купленных. Главное, что новый вариант тоже вполне себе хорош и боеспособен. Да, не обошлось без осечки, чего стоит поражение по пенальти в Суперкубке Англии - но там Арсенал был явно более голоден к невысоко котирующемуся трофею. При этом, не особенно впечатлив своей игрой, англичане сначала выиграли первый для себя Суперкубок УЕФА (по пенальти у Севильи), и начали с победы над Црвеной Звездой в 1-м туре Лиги чемпионов. Правда, и испанцам, и сербам позволяли открывать счет.

Статистика личных встреч

В обоих предыдущих циклах Лиги чемпионов стороны играли между собой. В 2021-м году, осенью, они обменялись победами на групповом этапе. А в 1/8 прошлого цикла после 1-1 в Германии англичане дома разгромили противника 7-0.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут яркого футбола и победы англичан. Но им не особенно и нужно сейчас играть на победу - ставим на немцев при форе +1 гол (коэффициент - 1,81).

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Источник Sport.ua
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