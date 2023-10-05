Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РБ Лейпциг – Манчестер Сити – 1:3. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
РБ Лейпциг
04.10.2023 22:00 – FT 1 : 3
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
05 октября 2023, 03:59 | Обновлено 05 октября 2023, 04:30
87
0

РБ Лейпциг – Манчестер Сити – 1:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

05 октября 2023, 03:59 | Обновлено 05 октября 2023, 04:30
87
0
РБ Лейпциг – Манчестер Сити – 1:3. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

4 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «РБ Лейпциг» дома проиграл «Манчестер Сити» (1:3).

У победителей голы забили Фил Фоден, Хулиан Альварес, Жереми Доку. У хозяев поля отличился Лои Опенда.

«Манчестер Сити» лидирует, набрав 6 очков в группе G. «РБ Лейпциг» занимает 2-е место (3 очка), далее идут «Янг Бойз» и «Црвена Звезда» (по 1).

Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур, 4 октября

РБ Лейпциг (Германия) – Манчестер Сити (Англия) – 1:3

Голы: Опенда, 48 – Фоден, 25, Альварес, 84, Доку, 90+2.

Видеообзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Манчестер Сити).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (РБ Лейпциг).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
По теме:
Впервые Шахтер отыгрался с 0:2. Украинские клубы 4 раза ликвидировали фору
РИЗНЫК: «Первый тайм Шахтер провалил. В перерыве хорошо побеседовали»
Порту – Барселона – 0:1. Ферран Торрес принес победу. Видео гола и обзор
Манчестер Сити РБ Лейпциг Лига чемпионов РБ Лейпциг - Манчестер Сити видео голов и обзор Фил Фоден Хулиан Альварес Жереми Доку Лои Опенда
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легионер Шахтера близок к переходу в Полесье
Футбол | 04 октября 2023, 10:19 5
Легионер Шахтера близок к переходу в Полесье
Легионер Шахтера близок к переходу в Полесье

Лукас Тейлор уже прошел медосмотр для трансфера в клуб из Житомира

Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 04 октября 2023, 13:30 3
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу

Из 24 лучших сборных мира на этом этапе отбора путевки в Париж получат только 6 команд

Скауты Ювентуса просматривали игрока Шахтера в матче против Антверпена
Футбол | 04.10.2023, 22:51
Скауты Ювентуса просматривали игрока Шахтера в матче против Антверпена
Скауты Ювентуса просматривали игрока Шахтера в матче против Антверпена
Лаутаро МАРТИНЕС: «Трубин – прекрасный голкипер, я поздравил его»
Футбол | 04.10.2023, 11:27
Лаутаро МАРТИНЕС: «Трубин – прекрасный голкипер, я поздравил его»
Лаутаро МАРТИНЕС: «Трубин – прекрасный голкипер, я поздравил его»
СТЕПАНЕНКО: «Тренер в перерыве сказал пару слов. Был мужской разговор»
Футбол | 05.10.2023, 01:23
СТЕПАНЕНКО: «Тренер в перерыве сказал пару слов. Был мужской разговор»
СТЕПАНЕНКО: «Тренер в перерыве сказал пару слов. Был мужской разговор»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
03.10.2023, 02:25 2
Футбол
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
04.10.2023, 04:37 9
Футбол
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
04.10.2023, 22:10 16
Футбол
Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику
Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику
03.10.2023, 23:55 11
Футбол
ЧИСОРА – о бое Фьюри с Усиком: «Это как отобрать конфету у ребенка»
ЧИСОРА – о бое Фьюри с Усиком: «Это как отобрать конфету у ребенка»
03.10.2023, 13:12
Бокс
Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
04.10.2023, 13:02 25
Футбол
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
04.10.2023, 06:00
Футбол
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
03.10.2023, 09:59 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем