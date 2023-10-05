РБ Лейпциг – Манчестер Сити – 1:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов
4 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «РБ Лейпциг» дома проиграл «Манчестер Сити» (1:3).
У победителей голы забили Фил Фоден, Хулиан Альварес, Жереми Доку. У хозяев поля отличился Лои Опенда.
«Манчестер Сити» лидирует, набрав 6 очков в группе G. «РБ Лейпциг» занимает 2-е место (3 очка), далее идут «Янг Бойз» и «Црвена Звезда» (по 1).
Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур, 4 октября
РБ Лейпциг (Германия) – Манчестер Сити (Англия) – 1:3
Голы: Опенда, 48 – Фоден, 25, Альварес, 84, Доку, 90+2.
Видеообзор матча
События матча
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