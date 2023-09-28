Экс-звездой Шахтера интересуются в Саудовской Аравии

Один из клубов из Саудовской Аравии контактировал с агентом Генриха Мхитаряна Рафаэлой Пиментой. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, пока что 34-летний армянский хавбек не готов к переходу в Саудовскую Аравию, несмотря на то, что там предлагают двукратное повышение зарплаты по сравнению с 3 миллионами евро год, которые он зарабатывает сейчас в «Интере».

Ранее уже сообщалось о том, что «Интер» хочет продлить контракт с Мхитаряном, нынешнее соглашение действует до лета 2024 года. При этом переговоры, вероятно, начнутся уже после нового года.

В нынешнем сезоне на счету Мхитаряна 2 гола и 1 ассист в 7 матчах за «Интер» во всех турнирах.