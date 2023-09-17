Интер работает над продлением контракта Мхитаряна

Миланский «Интер» работает над продлением контракта с бывшим игроком донецкого «Шахтера» Генрихом Мхитаряном. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Нынешнее соглашение клуба с 34-летним армянским хавбеком рассчитано до лета 2024 года. «Интер» хочет продлить контракт еще на год – до лета 2025 года.

Генрих Мхитарян перешел в «Интер» летом 2022 года из «Ромы» на правах свободного агента. Вчера он отличился двумя голами и ассистом в дерби против «Милана», и помог команде одержать разгромную победу со счетом 5:1.