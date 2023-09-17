Италия17 сентября 2023, 13:30 | Обновлено 17 сентября 2023, 13:51
391
0
Интер работает над продлением контракта Мхитаряна
«Нерадзурри» хотят сохранить экс-игрока «Шахтера»
17 сентября 2023, 13:30 | Обновлено 17 сентября 2023, 13:51
391
0
Миланский «Интер» работает над продлением контракта с бывшим игроком донецкого «Шахтера» Генрихом Мхитаряном. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Нынешнее соглашение клуба с 34-летним армянским хавбеком рассчитано до лета 2024 года. «Интер» хочет продлить контракт еще на год – до лета 2025 года.
Генрих Мхитарян перешел в «Интер» летом 2022 года из «Ромы» на правах свободного агента. Вчера он отличился двумя голами и ассистом в дерби против «Милана», и помог команде одержать разгромную победу со счетом 5:1.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 17 сентября 2023, 06:10 0
Главные новости на Sport.ua за 16 сентября
Футбол | 17 сентября 2023, 11:26 13
Экс-форвард «Динамо» на недавнем видео был не в лучшем состоянии
Футбол | 17.09.2023, 00:35
Футбол | 16.09.2023, 19:45
Футбол | 16.09.2023, 18:57
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.09.2023, 19:01 20
15.09.2023, 20:26 29
Футбол
15.09.2023, 13:29 6
15.09.2023, 17:32 10
15.09.2023, 13:15 2
15.09.2023, 23:59 41
16.09.2023, 15:58 13