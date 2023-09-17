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Италия
17 сентября 2023, 13:30 | Обновлено 17 сентября 2023, 13:51
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Интер работает над продлением контракта Мхитаряна

«Нерадзурри» хотят сохранить экс-игрока «Шахтера»

17 сентября 2023, 13:30 | Обновлено 17 сентября 2023, 13:51
391
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Интер работает над продлением контракта Мхитаряна
Getty Images/Global Images Ukraine. Генрих Мхитарян

Миланский «Интер» работает над продлением контракта с бывшим игроком донецкого «Шахтера» Генрихом Мхитаряном. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Нынешнее соглашение клуба с 34-летним армянским хавбеком рассчитано до лета 2024 года. «Интер» хочет продлить контракт еще на год – до лета 2025 года.

Генрих Мхитарян перешел в «Интер» летом 2022 года из «Ромы» на правах свободного агента. Вчера он отличился двумя голами и ассистом в дерби против «Милана», и помог команде одержать разгромную победу со счетом 5:1.

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Интер Милан Генрих Мхитарян продление контракта
Источник La Gazzetta dello Sport
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