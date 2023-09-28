Кубок английской лиги
Кубок английской лиги28 сентября 2023, 03:50 | Обновлено 28 сентября 2023, 03:53
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Брентфорд – Арсенал – 0:1. Зинченко вышел на смену. Видео гола и обзор
Канониры прошли дальше в Кубке английской лиги
28 сентября 2023, 03:50 | Обновлено 28 сентября 2023, 03:53
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В матче третьего круга Кубка английской лиги сенсации не произошло. «Арсенал» был фаворитом в игре против «Брентфорда» и одержал победу со счетом 1:0. Победный гол забил на 8 минуте Нельсон.
Украинец Александр Зинченко вышел на замену во втором тайме и провел не слишком удачный матч. Портал WhoScored поставил ему оценку 5,8, что стало одной из самых плохих в матче.
Кубок Английской лиги. 1/16 финала. 27 сентября.
Брентфорд – Арсенал – 0:1
Гол: Нельсон, 8.
События матча
8’
ГОЛ ! Мяч забил Рейсс Нельсон (Арсенал).
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