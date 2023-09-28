Брентфорд – Арсенал – 0:1. Зинченко вышел на смену. Видео гола и обзор

В матче третьего круга Кубка английской лиги сенсации не произошло. «Арсенал» был фаворитом в игре против «Брентфорда» и одержал победу со счетом 1:0. Победный гол забил на 8 минуте Нельсон.

Украинец Александр Зинченко вышел на замену во втором тайме и провел не слишком удачный матч. Портал WhoScored поставил ему оценку 5,8, что стало одной из самых плохих в матче.

Кубок Английской лиги. 1/16 финала. 27 сентября.

Брентфорд – Арсенал – 0:1

Гол: Нельсон, 8.