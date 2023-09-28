Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брентфорд – Арсенал – 0:1. Зинченко вышел на смену. Видео гола и обзор
Кубок английской лиги
Брентфорд
27.09.2023 21:45 – FT 0 : 1
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок английской лиги
28 сентября 2023, 03:50 | Обновлено 28 сентября 2023, 03:53
61
0

Брентфорд – Арсенал – 0:1. Зинченко вышел на смену. Видео гола и обзор

Канониры прошли дальше в Кубке английской лиги

28 сентября 2023, 03:50 | Обновлено 28 сентября 2023, 03:53
61
0
Брентфорд – Арсенал – 0:1. Зинченко вышел на смену. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче третьего круга Кубка английской лиги сенсации не произошло. «Арсенал» был фаворитом в игре против «Брентфорда» и одержал победу со счетом 1:0. Победный гол забил на 8 минуте Нельсон.

Украинец Александр Зинченко вышел на замену во втором тайме и провел не слишком удачный матч. Портал WhoScored поставил ему оценку 5,8, что стало одной из самых плохих в матче.

Кубок Английской лиги. 1/16 финала. 27 сентября.

Брентфорд – Арсенал – 0:1

Гол: Нельсон, 8.

События матча

8’
ГОЛ ! Мяч забил Рейсс Нельсон (Арсенал).
По теме:
Ньюкасл – Манчестер Сити – 1:0. Вылет фаворита. Видео голов и обзор матча
Челси – Брайтон – 1:0. Гол Джексона. Видео гола и обзор матча
Забарный – топ, Зинченко и Миколенко отстают. Известны оценки украинцев
Арсенал Лондон Брентфорд Александр Зинченко Кубок английской лиги по футболу Егор Ярмолюк Брентфорд - Арсенал видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Команды не могли играть быстро – арбитр этого им не давал»
Футбол | 27 сентября 2023, 22:02 9
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Команды не могли играть быстро – арбитр этого им не давал»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Команды не могли играть быстро – арбитр этого им не давал»

Главный тренер «Динамо» – о поражении от «Оболони»

С помощью гола Довбика Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
Футбол | 27 сентября 2023, 21:59 24
С помощью гола Довбика Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
С помощью гола Довбика Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге

Виктор Цыганков поучаствовал в ключевой атаке, сделав предголевой пас

Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
Биатлон | 27.09.2023, 14:20
Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 27.09.2023, 19:02
Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
Металлист 1925 – Ворскла – 0:3. Разгром на Левом берегу. Видео голов, обзор
Футбол | 28.09.2023, 02:05
Металлист 1925 – Ворскла – 0:3. Разгром на Левом берегу. Видео голов, обзор
Металлист 1925 – Ворскла – 0:3. Разгром на Левом берегу. Видео голов, обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
27.09.2023, 06:59 4
Футбол
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
27.09.2023, 17:51 7
Футбол
Дожали на опыте. Шахтер переиграл Верес в Кубке Украины
Дожали на опыте. Шахтер переиграл Верес в Кубке Украины
26.09.2023, 18:55 75
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
26.09.2023, 09:10 27
Футбол
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
27.09.2023, 14:54
Футбол
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Мне противно даже смотреть на Цыганыка»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Мне противно даже смотреть на Цыганыка»
26.09.2023, 17:27 5
Футбол
Джон Фьюри изменил прогноз на бой Уайлдер – Джошуа: «Он его нокаутирует»
Джон Фьюри изменил прогноз на бой Уайлдер – Джошуа: «Он его нокаутирует»
26.09.2023, 10:59
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»
26.09.2023, 15:06 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем