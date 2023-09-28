Забарный – топ, Зинченко и Миколенко отстают. Известны оценки украинцев

Состоялись матчи третьего круга Кубка английской лиги. Среди других отметим четыре матча с участием украинцев.

«Борнмут» дома обыграл «Сток Сити» со счетом 2:0. Украинец Илья Забарный провел весь матч. Лучшую оценку за экс-«динамовца» из всех 32 принявших участие в матче футболистов получил только его одноклубник Розвелл (8,1), Забарному WhoScored поставил 7,4.

«Эвертон» в гостях одолел «Астон Виллу» (2:1). Виталий Миколенко получил оценку 6,3, худших баллов среди вышедших в основе игроков в его команде не было поставлено никому, столько же получил голкипер Пикфорд.

«Арсенал» на выезде одолел «Брентфорд» (1:0), Александр Зинченко вышел на замену и получил оценку 5,8, хуже его был в матче оценен только защитник «Брентфорда» Занка (5,2).

Об оценке Михаила Мудрика в матче с «Брайтоном» мы уже сообщали ранее.