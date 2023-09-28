Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из лучших в матче. Известна оценка Мудрика за матч с Брайтоном
Кубок английской лиги
28 сентября 2023, 01:56 | Обновлено 28 сентября 2023, 02:07
455
1

Один из лучших в матче. Известна оценка Мудрика за матч с Брайтоном

Украинец получил 7,0

28 сентября 2023, 01:56 | Обновлено 28 сентября 2023, 02:07
455
1
Один из лучших в матче. Известна оценка Мудрика за матч с Брайтоном
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился матч 3 круга Кубка английской лиги, в котором «Челси» минимально одолел «Брайтон». Единственный гол в игре забил Николас Джексон.

Украинец Михаил Мудрик вышел в основе «аристократов» и провел на поле 68 минут.

Авторитетный портал WhoScored поставил Мудрику оценку 7,0, что является одним из лучших результатов среди всех находившихся на поле игроков.

Только три игрока получили баллы выше Мудрика. По 7,5 получили авторы гола и ассиста Николас Джексон и Коул Палмер.

Лучшим игроком матча стал Марк Кукурелья, которому WhoScored поставил 7,7.

По теме:
Забарный – топ, Зинченко и Миколенко отстают. Известны оценки украинцев
Соперники Мудрика, Зинченко, Миколенко. Жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги
Кубок Английской лиги. Ливерпуль прошел Лестер
Брайтон Михаил Мудрик Челси Кубок английской лиги по футболу Роберто Де Дзерби Челси - Брайтон Николас Джексон WhoScored
Источник WhoScored
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
Бокс | 27 сентября 2023, 09:58 0
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться

Энди все же планирует провести бой с Деонтеем Уайлдером

Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
Футбол | 27 сентября 2023, 06:59 4
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?

В Бундеслиге особые правила, и форвард «Баварии» по ним не проходит

Лунин снова в запасе. Стал известен состав Реала на матч с Лас-Пальмасом
Футбол | 27.09.2023, 19:27
Лунин снова в запасе. Стал известен состав Реала на матч с Лас-Пальмасом
Лунин снова в запасе. Стал известен состав Реала на матч с Лас-Пальмасом
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
Футбол | 28.09.2023, 00:55
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
Горан ПОПОВ: «Когда Милевский выпивал, его голова менялась»
Футбол | 27.09.2023, 12:22
Горан ПОПОВ: «Когда Милевский выпивал, его голова менялась»
Горан ПОПОВ: «Когда Милевский выпивал, его голова менялась»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Несподівано, я нічого особливого в діях Мудрика не побачив. Його типовий матч.
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде
Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде
26.09.2023, 11:45 1
Футбол
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
27.09.2023, 17:51 7
Футбол
Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
27.09.2023, 14:20
Биатлон
С помощью гола Довбика Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
С помощью гола Довбика Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
27.09.2023, 21:59 24
Футбол
Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
27.09.2023, 19:02 185
Футбол
Джон Фьюри изменил прогноз на бой Уайлдер – Джошуа: «Он его нокаутирует»
Джон Фьюри изменил прогноз на бой Уайлдер – Джошуа: «Он его нокаутирует»
26.09.2023, 10:59
Бокс
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
27.09.2023, 14:54
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»
26.09.2023, 15:06 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем