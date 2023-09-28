Один из лучших в матче. Известна оценка Мудрика за матч с Брайтоном

Закончился матч 3 круга Кубка английской лиги, в котором «Челси» минимально одолел «Брайтон». Единственный гол в игре забил Николас Джексон.

Украинец Михаил Мудрик вышел в основе «аристократов» и провел на поле 68 минут.

Авторитетный портал WhoScored поставил Мудрику оценку 7,0, что является одним из лучших результатов среди всех находившихся на поле игроков.

Только три игрока получили баллы выше Мудрика. По 7,5 получили авторы гола и ассиста Николас Джексон и Коул Палмер.

Лучшим игроком матча стал Марк Кукурелья, которому WhoScored поставил 7,7.