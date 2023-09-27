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Кубок английской лиги
Челси
27.09.2023 21:45 – 90+ 1 : 0
Брайтон
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Англия
27 сентября 2023, 23:41 | Обновлено 27 сентября 2023, 23:52
438
3

Челси одолел Брайтон в Кубке английской лиги. Мудрик сыграл 68 минут

Чайки под руководством Роберто Де Дзерби выбыли из турнира

27 сентября 2023, 23:41 | Обновлено 27 сентября 2023, 23:52
438
3
Челси одолел Брайтон в Кубке английской лиги. Мудрик сыграл 68 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

27 сентября на «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Челси» обыграл «Брайтон» с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Николас Джексон на 51-й минуте матча.

Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел в основном составе синих и провел на поле 68 минут, после чего был заменен на Рахима Стерлинга.

Интересно, что Мудрик играл против коуча Роберто Де Дзерби, под руководством которого он выступал в «Шахтере».

Кубок английской лиги

1/16 финала, 27 сентября

Челси – Брайтон – 1:0

Гол: Николас Джексон, 51

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Брайтон Челси Кубок английской лиги по футболу Челси - Брайтон Михаил Мудрик Николас Джексон Роберто Де Дзерби
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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VARioR
Дивився паралельно Ліверпуль - Лестер, так там, дійсно, був футбол. А тут нічого не змінюється -- все стабільно до тошноти, правда все-таки виграли.
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0
avk2307
Челси забил первый гол в сентябре. Если б не забили тут, то месяц без голов было бы.
Так что Мудрик соответствует команде...
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-2
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