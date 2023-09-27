Кубок английской лиги
Англия27 сентября 2023, 23:41 | Обновлено 27 сентября 2023, 23:52
438
3
Челси одолел Брайтон в Кубке английской лиги. Мудрик сыграл 68 минут
Чайки под руководством Роберто Де Дзерби выбыли из турнира
27 сентября 2023, 23:41 | Обновлено 27 сентября 2023, 23:52
438
3
27 сентября на «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги.
«Челси» обыграл «Брайтон» с минимальным счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил Николас Джексон на 51-й минуте матча.
Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел в основном составе синих и провел на поле 68 минут, после чего был заменен на Рахима Стерлинга.
Интересно, что Мудрик играл против коуча Роберто Де Дзерби, под руководством которого он выступал в «Шахтере».
Кубок английской лиги
1/16 финала, 27 сентября
Челси – Брайтон – 1:0
Гол: Николас Джексон, 51
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