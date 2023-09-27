Челси одолел Брайтон в Кубке английской лиги. Мудрик сыграл 68 минут

27 сентября на «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Челси» обыграл «Брайтон» с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Николас Джексон на 51-й минуте матча.

Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел в основном составе синих и провел на поле 68 минут, после чего был заменен на Рахима Стерлинга.

Интересно, что Мудрик играл против коуча Роберто Де Дзерби, под руководством которого он выступал в «Шахтере».

Кубок английской лиги

1/16 финала, 27 сентября

Челси – Брайтон – 1:0

Гол: Николас Джексон, 51