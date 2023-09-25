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Кубок английской лиги
Челси
27.09.2023 21:45 - : -
Брайтон
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Англия
25 сентября 2023, 23:38 | Обновлено 25 сентября 2023, 23:43
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0

Челси – Брайтон. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка лиги Англии

Поединок состоится 27 сентября в 21:45 по Киеву

25 сентября 2023, 23:38 | Обновлено 25 сентября 2023, 23:43
90
0
Челси – Брайтон. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка лиги Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

27 сентября на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 3-го раунда Кубка Лиги Англии, в котором «Челси» встретится с «Брайтоном». Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Челси

Команда никак не может обрести себя после ухода прежнего владельца проекта, Романа Абрамовича. Нынешних инвесторов во главе с Боэли точно не жадные, скорее наоборот. Но эти постоянные покупки, чередующиеся с массовым уходом игроков, только вносит еще больше сумятицы, тем более что и лазарет переполнен. Маурисио Почеттино воспринимали с энтузиазмом, но уже в сентябре начали освистывать. Что не удивительно, ведь выиграть получилось только у Лутона, новичка-аутсайдера - при поражении даже от Ноттингем Форест и 0-0 с Борнмутом, когда вишенки смотрелись как минимум не хуже. Более сильная Астон Вилла, получив большинство после удаления Гюсто, закончили 1-0 в свою пользу. Даже в Кубке Лиги выиграли в волевом стиле, позволив Уимблдону открыть счет в Лондоне.

Брайтон

Клуб сейчас находится в новом для себя, хотя и довольно долгожданном статусе: он дебютирует в Лиге Европы. Знаковое для малоизвестного ранее проекта событие состоялось в прошлый четверг, когда англичане в первом туре Лиги Европы сыграли дома с АЕКом. Посмотрим, как это скажется на выступлениях Альбиона на внутренней арене, которые смогли после очередной распродажи ведущих игроков снова мощно стартовать. В том числе подопечные Роберто Де Дзерби справились и с Манчестер Юнайтед, разбив его на Ллд Траффорд 3-1 - впрочем, до этого было поражение с тем же счетом от Вест Хэма. С Борнмутом ожидаемо справились, тоже забив трижды и однажды пропустив.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне, уже при итальянском менеджере, Брайтон выиграл оба поединка, в том числе разгромил недавно своего же тренера, Грэма Поттера, 4-1.

Прогноз

Букмекерские конторы упорно верят в Челси. Но маловероятно, что его вдруг прорвет. Напрашивается ставка на то, что тут подопечные Роберто Де Дзерби не проиграют (коэффициент - 1,71).

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Источник Sport.ua
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