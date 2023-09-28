Челси – Брайтон – 1:0. Гол Джексона. Видео гола и обзор матча

В матче третьего круга Кубка английской лиги «Челси» победил «Брайтон» со счетом 1:0. Михаил Мудрик вышел в основе и получил неплохую оценку за матч, однако результативными действиями не отличился.

Кубок английской лиги

1/16 финала, 27 сентября

Челси – Брайтон – 1:0

Гол: Николас Джексон, 51.