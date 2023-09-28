Кубок английской лиги
Кубок английской лиги28 сентября 2023, 03:25 | Обновлено 28 сентября 2023, 03:33
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Челси – Брайтон – 1:0. Гол Джексона. Видео гола и обзор матча
«Аристократы» прошли в Кубке команду Де Дзерби
28 сентября 2023, 03:25 | Обновлено 28 сентября 2023, 03:33
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0
В матче третьего круга Кубка английской лиги «Челси» победил «Брайтон» со счетом 1:0. Михаил Мудрик вышел в основе и получил неплохую оценку за матч, однако результативными действиями не отличился.
Кубок английской лиги
1/16 финала, 27 сентября
Челси – Брайтон – 1:0
Гол: Николас Джексон, 51.
События матча
51’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
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