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Кубок английской лиги
Челси
27.09.2023 21:45 – FT 1 : 0
Брайтон
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Кубок английской лиги
28 сентября 2023, 03:25 | Обновлено 28 сентября 2023, 03:33
82
0

Челси – Брайтон – 1:0. Гол Джексона. Видео гола и обзор матча

«Аристократы» прошли в Кубке команду Де Дзерби

28 сентября 2023, 03:25 | Обновлено 28 сентября 2023, 03:33
82
0
Челси – Брайтон – 1:0. Гол Джексона. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче третьего круга Кубка английской лиги «Челси» победил «Брайтон» со счетом 1:0. Михаил Мудрик вышел в основе и получил неплохую оценку за матч, однако результативными действиями не отличился.

Кубок английской лиги

1/16 финала, 27 сентября

Челси – Брайтон – 1:0

Гол: Николас Джексон, 51.

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
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Брайтон Михаил Мудрик Челси Кубок английской лиги по футболу Роберто Де Дзерби Челси - Брайтон Николас Джексон видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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