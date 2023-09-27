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Кубок английской лиги
Брентфорд
27.09.2023 21:45 – 90+ 0 : 1
Арсенал
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Кубок английской лиги
27 сентября 2023, 23:49 | Обновлено 27 сентября 2023, 23:52
245
2

Арсенал победил Брентфорд. Зинченко сыграл, Ярмолюк наблюдали со скамьи

Лондонский клуб вышел в следующий раунд Кубка лиги

27 сентября 2023, 23:49 | Обновлено 27 сентября 2023, 23:52
245
2
Арсенал победил Брентфорд. Зинченко сыграл, Ярмолюк наблюдали со скамьи
telegraph.co.uk. ФК Арсенал

Сегодня, 27 сентября, английский «Брентфорд» сыграл на домашнем поле против лондонского Арсенала в 1/16 Кубка английской лиги по футболу.

Подопечные Артеты одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Рисс Нелсон в начале встречи.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко начинал матч в запасе команды, но появился на поле на 69-й минуте матча, заменив Бена Уайта.

19-летний украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк начал сегодняшний матч на скамье для запасных и в итоге на поле не вышел.

Кубок Английской лиги. 1/16 финала. 27 сентября.

Брентфорд – Арсенал – 0:1

Гол: Нелсон, 8.

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Брентфорд Арсенал Лондон Александр Зинченко Кубок английской лиги по футболу Егор Ярмолюк Брентфорд - Арсенал
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Tasha19
Шкода, що Ярмолюк навіть в кубковому матчі  хоч би на заміну не вийшов. 
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0
avk2307
Артета молодець, І лідерам дав відпочити і запасних та молодь глянув. З Перемогою Арсенал!!!
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0
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