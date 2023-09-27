Арсенал победил Брентфорд. Зинченко сыграл, Ярмолюк наблюдали со скамьи

Сегодня, 27 сентября, английский «Брентфорд» сыграл на домашнем поле против лондонского Арсенала в 1/16 Кубка английской лиги по футболу.

Подопечные Артеты одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Рисс Нелсон в начале встречи.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко начинал матч в запасе команды, но появился на поле на 69-й минуте матча, заменив Бена Уайта.

19-летний украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк начал сегодняшний матч на скамье для запасных и в итоге на поле не вышел.

Кубок Английской лиги. 1/16 финала. 27 сентября.

Брентфорд – Арсенал – 0:1

Гол: Нелсон, 8.