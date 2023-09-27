Арсенал победил Брентфорд. Зинченко сыграл, Ярмолюк наблюдали со скамьи
Лондонский клуб вышел в следующий раунд Кубка лиги
Сегодня, 27 сентября, английский «Брентфорд» сыграл на домашнем поле против лондонского Арсенала в 1/16 Кубка английской лиги по футболу.
Подопечные Артеты одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Рисс Нелсон в начале встречи.
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко начинал матч в запасе команды, но появился на поле на 69-й минуте матча, заменив Бена Уайта.
19-летний украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк начал сегодняшний матч на скамье для запасных и в итоге на поле не вышел.
Кубок Английской лиги. 1/16 финала. 27 сентября.
Брентфорд – Арсенал – 0:1
Гол: Нелсон, 8.
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