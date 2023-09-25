27 сентября на «Брентфорд Комьюнити» пройдет матч 3-го раунда Кубка Лиги Англии, в котором «Брентфорд» встретится с «Арсеналом». Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Брентфорд

Клуб не так давно вернулся на высший уровень английского футбола. Фактически можно рассматривать пчелок как дебютанта, как минимум на уровне Премьер-Лиги, тем более до инвестиций Мэтью Бенема, местного уроженца, они болтались в местном футбольном болоте. Но уже новичок смог показать бодрый уровень футбола, а второй сезон, прошлый, продемонстрировал шансы на еврокубки - не хватило немногого, а то и просто не захотели. Сейчас Томас Франк решал ребус, как до 2024-го играть без ключевого бомбардира, Тоуни, что получил долгий бан за ставки. И ничего, начинали с 4-матчевой серии в АПЛ без поражений, и только Ньюкаслу уступили 0-1. Но там хотя бы соперник был достаточно сильный. А потом уступили и Эвертону, борцу за выживание, со счетом 1-3.

Арсенал

Команда в прошлом сезоне, с одной стороны, проиграла спор за титул Манчестер Сити. С другой, наконец-то поднялись в топ-4, более того, стали 2-ми, что позволило отправиться наконец-то в Лигу чемпионов. Там в прошлый мид-уик принимали хорошо знакомого оппонента, ПСВ - и разгромили его 4-0. До этого на внутренней арене красно-белые взяли Суперкубок, правда, еле отыгравшись с горожанами в основное время и обыграв их в серии пенальти. А в АПЛ была только 1 осечка, когда пропустили в концовке с Фулхэмом и закончили 2-2. Не исключено, что именно после этого Артета решил убрать Рэмсдейла и поставить в рамку Давида Райю. Ну, а в воскресенье было принципиальнейшее дерби Северного Лондона с Тоттенхэмом. Но, дважды ведя в счете, в итоге пропускали в ответ и закончили вничью.

Статистика личных встреч

В позапрошлом сезоне стороны обменялись домашними победами. А в 2022/2023 была пара ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы Арсенала. Но не факт, что канонирам нужен этот турнир. Рекомендуем ставить на то, что тут будет тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,72).