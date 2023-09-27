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27 сентября 2023, 13:24 | Обновлено 27 сентября 2023, 14:36
1906
7

Чеферин снова пробил дно, или Дьявол кроется в мелочах

Валерий Василенко – о странном решении ведомства Александара Чеферина относительно россиян

27 сентября 2023, 13:24 | Обновлено 27 сентября 2023, 14:36
1906
7
Чеферин снова пробил дно, или Дьявол кроется в мелочах
uefa.com. Александар Чеферин

Позу, в которой застыл Европейский футбольный Союз между россией и цивилизованным миром, уже нельзя назвать шпагатом. Последнее по счету решение УЕФА наглядно доказывает, что эта позиция превратилась в одну из позиций Камасутры.

26 сентября исполком УЕФА принял решение вернуть к международным соревнованиям все российские сборные до 17 лет – и мужские, и женские. Причем возвращают российских юниоров даже в те турниры, где уже была проведена жеребьевка. То есть, делается все задним числом, меняя правила игры по ходу самой игры.

Единственное в данном случае ограничение – молодые рашисты должны выступать на нейтральном поле и без использования своего гимна и флага.

Несмотря на уже привычную для их спорта ограничительную «кастрацию», это событие было воспринято на болотах, как однозначная победа. Как первый серьезный шаг к дальнейшему возвращению и легитимизации всего ихнего футбола.

Как ни печально это осознавать, но доля правды в подобных утверждениях есть.

В этот же день, когда УЕФА разродился своим вердиктом, российская судейская бригада отработала на матче женской Лиги наций – между Арменией и Казахстаном.

Похоже, руководство европейского футбола (не говоря уже о ФИФА) относительно российского футбольного союза выбрало небезызвестную на «одной шестой земной суши» тактику «шаг вперед – два шага назад».

В глобальном плане УЕФА пока что против участия российских взрослых сборных и клубов в состязаниях под эгидой организации. Но в более мелких, менее заметных вопросах Европейский футбольный Союз явно не против.

Более того, товарищи из штаб-квартиры, расположенной в Ньоне, весьма умело используют принципы маскирования частностей в целом. Совсем недавно президент УЕФА Чеферин в который раз заявил, что до конца войны рашистам нечего надеяться на возвращение в лоно континентального футбола. Этим своим «откровением» Александар дал своего рода успокоительную пилюлю всем нам. Дескать, смотрите, я же за вас.

Но дьявол, как известно, кроется в мелочах. УЕФА, конечно же, и дальше будет запрещать кацапам играть в еврокубках или на Евро, но маленькие шажки на преодоление своего же бана уефовцы тоже будут предоставлять московитам.

Возвращение рашистских юношеских сборных, судейских бригад, спонсоров – это только начало. Уставшая от войны западноевропейская футбольная (да и не только) публика уже не так остро и резко дергается по поводу и без повода. Кроме англичан – дай им Бог здоровья.

Почти коллективный Запад проглотил махонькую наживку от УЕФА. Значит, чуть позже можно скормить ему более крупную наживку: например, разблокировать весь женский рашистский футбол. Или допустить к еврокубковым соревнованиям российских арбитров.

И я не удивлюсь, если еще больше уставший коллективный Запад и на это махнет рукой. А поднаторевший проскакивать между двумя каплями Чеферин и дальше будет упражняться в мастерстве словесной эквилибристики. В чем-чем, но в этом аттракционе словенец действительно силен.

«Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их глобальное развитие, но и напрямую дискриминируем их». И еще одна цитата Чеферина: «Предоставляя им (детям) возможность играть и соревноваться со сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в светлое будущее, и в поколение, которое, как мы надеемся, станет более способным и ярким».

Признаюсь, я от этих слов главного футбольного функционера Европы выпал в осадок. Эти слова меня пригвоздили к земле, словно асфальтоукладчик. Был бы жив сейчас Геббельс, он бы аплодировал стоя.

Это же каким нужно обладать запасом цинизма и лицемерия, дабы разглагольствовать о «дискриминации» кацапских путинюгендов и «инвестировании» в их светлое будущее.

А что, кацапское светлое будущее можно строить на смертях украинских детей? А что, разбитые футбольные арены Чернигова и Мариуполя не дают повода для УЕФА инвестировать в украинское футбольное завтра? А что, есть гарантия, что допущенные к соревнованиям 17-летние кацапские бугаи спустя год не возьмут оружие и не пойдут защищать «народ Донбасса»? В конце концов, этих 17-летних тик-токеров вполне может тренировать такой себе андрей юрьевич соломатин, открыто призывающий убивать украинцев.

***

От всей этой несправедливости – тотальной, показательной, неприкрытой – можно запросто задохнуться. Вранье Чеферина настолько очевидно, что его даже не хочется опровергать, ведь кажется изначально, что Истина должна непременно быть выше. И должна победить.

Но в том-то и дело, что «чем больше неправда, тем проще в нее поверить» - тень Геббельса снова скромно кланяется в углу.

Больно очень, правда. Взбесившаяся бензоколонка со своими нефтедолларами, несмотря на баны и запреты, все равно находит щели и вылазит на свет, испражняясь и зубоскаля при этом…

Больно еще и от того, что мы сами не можем достойно противостоять абсолютному злу практически везде за пределами поля боя. УАФ по поводу позорного решения УЕФА отреагировала оперативной нотой протеста, в которой «решительно осуждает». Но какой с этого «осуждения» толк?

Глава украинского футбола который месяц находится за решеткой. Его влияние, его авторитет сведены практически к нулю в Украине. Что говорить о его гипотетическом влиянии в Европе, хотя он и является действующим членом исполкома УЕФА.

Если Павелко действительно казнокрад и коррупционер, уберите его из отечественного футбола. И поставьте того, кто будет действительно защищать наш многострадальный «вид спорта номер один». А если не виноват – пускай звонит во все колокола, пускай создает действенную антироссийскую футбольную коалицию, призывая оставить мокрое место от так называемого кацапского футбола.

В противном случае, то есть при существующем положении вещей, мы выглядим смешными, ограниченными и маргинальными. Явно не способными на решительный шаг. Разве что на «решительное осуждение».

С такой позицией победить практически нереально.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Сборные россии U-17 допущены к соревнованиям УЕФА
ЧЕФЕРИН: «Запрещая детям участвовать в соревнованиях, мы дискриминируем их»
УЕФА допустит российские команды U-17 к европейским соревнованиям
статьи эксклюзив Александер Чеферин
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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DK1961
Поддерживаю полностью автора статьи. Все так. Но от этого не легче...
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+3
coba777
Що павелко, що чеферін одного поля ягоди. Уся ця футбольна "знать" прогнила наскрізь. Потрібні термінові зміни інакше корупція просто з'їсть футбол, як спорт. 
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+1
Милан Милан
Павелка посадить, Шевченко назначить главой ФФУ. Шева им покажет!
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-1
Xvalenok03
Давно пора признать, что от войны есть одна только жертва - это Украина.
Всем остальным либо она выгодна, либо пофиг.
Пока с этой точки зрения наши власти не станут весть международную политику ничего не изменится. А кому там вести? Чиновников много, а патриотов единицы. Если они есть.
Да и ситуация с павелко действительно двусмысленная. Согласен с автором.
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-2
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