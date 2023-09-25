Бан для россиян: есть рацио в послевоенной пролонгации

Президент УЕФА Александер Чеферин недавно подчеркнул, что «россия будет отстранена от футбольных соревнований под эгидой УЕФА до конца войны». Сообщение об этом заявлении главы европейского футбола собрало кучу лайков и одобрительных комментариев от украинцев: мол, правильно, «так тем оркам и надо», «эти слова заслуживают аплодисментов», «палачам по заслугам». Но вот меня, скажу откровенно, эти слова не особо обрадовали. Не склонен к тому, чтобы везде искать заговор и играть в конспирологию, но как раз в этом контексте у меня есть определенные подозрения.

«Конец войны», по-моему, для европейских чиновников, особенно тех, которые прямо не вовлечены в политику, – это что-то такое очень-очень абстрактное. Собственно, по их мнению, война в Украине началась только 24 февраля 2022 г., а не в 2014 г., ведь тогда, уже почти десять лет назад, после российской аннексии Крыма и начала боевых действий на украинском Донбассе вопрос об отстранении россиян от европейского футбола (и от других сфер глобальной деятельности) даже не стоял на повестке дня. Вместе с тем, мне, например, именно в октябре 2014 г. пришла повестка из военкомата. И не только мне… Если вы не можете определить дату начала войны, то возникает логический вопрос: как вы определите дату ее окончания? Это что, будет дата заключения какого-то мирного квазисоглашения с россией, которое та страна-варвар все равно способна нарушить в любой момент? В Украине же есть четкий критерий. Когда мне в одном учреждении сказали: этот договор или это положение действует до конца войны, я переспросил, что именно подразумевается под окончанием войны, и получил ответ: отмена военного положения. Но неужели УЕФА будет также руководствоваться этим критерием?

По-моему, неучастие россиян в турнирах под эгидой УЕФА до РЕАЛЬНОГО окончания войны – это аксиома, которая даже не нуждается в комментариях, дополнительных лайках или спорах. Это просто должно быть даже по умолчанию. Жизни украинцев важны, не правда ли, УЕФА? Вижу какое-то неуверенное, но утвердительное кивание? ОК. Но в этом контексте интереснее другой вопрос: отменят ли автоматически бан россиян на следующий день после окончания войны? Актуальное заявление Чеферина вызывает у меня соответствующее опасение. А, как по мне, скорая отмена российского изгнания сразу после горячей фазы – это как минимум ошибка, а как максимум преступление. Из-за полномасштабной войны украинские клубы подверглись мощному удару, подались в более спокойные страны мастеровитые легионеры (получили возможность прерывать контракт безо всякой компенсации для украинских клубов – «спасибо» мировым футбольным чиновникам), покинуло страну множество игроков разного уровня с украинскими паспортами – от талантливой молодежи до опытных футболистов национальной сборной, капитанов ведущих клубов и т. д. Все это, мягко говоря, не способствует конкурентности наших клубов на евроарене. И выступление посланцев Украины в еврокубках в этом году вполне можно расценивать как провал. Летом, в евроквалификации разве что киевское «Динамо» как-то сподобилось пройти лишь одного и к тому же отнюдь не самого сильного соперника в равной борьбе, а все остальные украино-европейские двухматчевые противостояния этого сезона наши клубы проиграли (нередко абсолютно безвариантно!). Можно, конечно, обвинять президентов, спортивных директоров, тренеров, отдельных игроков отечественных клубов: мол, не то вы делаете. Однако, как бы то ни было, а основная причина нашего неуспеха в Европе – это война, пропади она пропадом! Представители той страны, которая сделала эту причину реальностью, в массе своей отнюдь не чувствуют вины. А тамошний футбольный люд в своей риторике повторяет нарративы путинской пропаганды, бичует «коварный Запад» и «нацистскую Украину» и в то же время лелеет мечту, что вскоре все будет, как прежде. Несбыточную? Да как сказать…

Однако разве справедливо, что клубы, поддерживающие создание в составе вооруженных сил так называемой днр батальона «Эспаньола» на базе активных поклонников московских футбольных клубов цска, «спартак», «локомотив», «торпедо», а также «зенита» и «орла», быстро восстановят свой статус участников еврокубков после, как пишут в зарубежной прессе, «разрешения конфликта»? Какое-то слишком циничное словосочетание, вышедшее из-под пера далеких от событий людей! Экипируют упомянутое подразделение за счет активных болельщиков со всей России. К этому сборищу присоединился и бывший игрок московских «локо», цска, «торпедо», даже киевской «Оболони» и сборной россии андрей соломатин. И ведь не мальчик уже, имеет солидный возраст под 50, а вон оно, как. И антиукраинская риторика этого «мастера кожаного мяча» зашкаливает! Вне политики спорт, как любят говорить на болотах? Да неужели? На самом деле реальность такова: «спартак» организует призванный легитимизировать нынешнюю россию как таковую матч вроде бы памяти своего бывшего игрока, уроженца Одессы Ильи Цымбаларя тогда, когда на славную Жемчужину у моря летят смертоносные ракеты и дроны, достигая какой-то заоблачной меры цинизма. Кроме того, тот самый красно-белый клуб радостно приветствует матч где-то в подмосковье с участием своих легенд в поддержку российской армии, воюющей в Украине. В начале войны меня впечатлили кадры из изуродованной Бучи, где на разрушенном частном доме оккупанты дерзко вывели аббревиатуру во славу московского «спартака»: военные преступники даже не задумываются о том, какую «славу» принесет эта «графика» тамошней «народной команде».

В связи со всем этим, предлагаю не ограничиваться отстранением россиян лишь «до конца войны», а продлить бан и по окончании войны еще на период, равный общему времени полномасштабной войны. Будет это два года – значит, еще на два года после окончания боевых действий (то есть, если война заканчивается в феврале 2024 г., то бан россиян должен продолжаться до февраля 2026 г.), три года – еще на три года после финиша горячей фазы и т. д. И это еще мягкий вариант, ведь по большому счету украинский клубный футбол страдает с 2014 г., и куда справедливее было бы продлить бан россиян на период, который отсчитывали бы с тех пор (а на сегодня это без малого 10 лет!). Однако этот вариант точно не реалистичен. А вот дополнительное отстранение россиян на срок, равный продолжительности полномасштабной войны (то есть общее время изгнания – на время войны в квадрате!), – рабочий вариант, который вполне можно предлагать УЕФА. В то же время должностные лица российских футбольных клубов, четко обозначившие свою позицию по поддержанию агрессии против Украины, должны быть в идеале дисквалифицированы пожизненно, в мягком варианте – на срок до 10 лет. А вот соломатин заслуживает пожизненного запрета работать в футболе, если речь идет о сугубо футбольном наказании, а так, в уголовном контексте – наказания как обычный военный преступник. Разве это не было бы проявлением справедливости?

Считаю, что звонить в большой колокол по поводу вероятной быстрой европейской реабилитации симпатизантов войны из российских футбольных кругов следует заранее. А то с болью смотрю, что у нас стадионы пустуют (а некоторые, где еще не так давно бурлила футбольная жизнь, – в Чернигове, например, – подверглись ощутимым разрушениям), ведь от террористов можно ожидать любого коварства, а у них, видите ли, народ имеет возможность созерцать какое-никакое, но футбольное зрелище непосредственно с трибун тамошних арен…

Алексей РЫЖКОВ