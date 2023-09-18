Президент УЕФА рассказал, как долго продлится бан для российского футбола

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, как долго российские клубы и сборная будут отстранены от международных соревнований

«До окончания войны», – заявил в интервью n1info президент УЕФА.

Также Чеферин рассказал, почему УЕФА разорвал отношения с многолетним спонсором – «Газпромом».

«Это просто необходимо было сделать в качестве символического акта. Трудно показывать рекламу этой компании на стадионах, когда сотни миллионов людей смотрят матчи после начала войны. Мне жаль, что так получилось, но мы были вынуждены это сделать. Но факт остается фактом: люди, которые громче всех кричат об этом, – это те, кто по-прежнему покупает газ у той же компании», – отметил Чеферин.

Ранее арбитры из рф получили назначения на матчи в женской Лиге наций.