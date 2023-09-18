Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Лига чемпионов
18 сентября 2023, 13:35 | Обновлено 18 сентября 2023, 13:37
1905
12

Президент УЕФА рассказал, как долго продлится бан для российского футбола

Александер Чеферин заверил, что до окончания войны изменений не планируется

18 сентября 2023, 13:35 | Обновлено 18 сентября 2023, 13:37
1905
12
Президент УЕФА рассказал, как долго продлится бан для российского футбола
Nebojša Tejić/STA. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, как долго российские клубы и сборная будут отстранены от международных соревнований

«До окончания войны», – заявил в интервью n1info президент УЕФА.

Также Чеферин рассказал, почему УЕФА разорвал отношения с многолетним спонсором – «Газпромом».

«Это просто необходимо было сделать в качестве символического акта. Трудно показывать рекламу этой компании на стадионах, когда сотни миллионов людей смотрят матчи после начала войны. Мне жаль, что так получилось, но мы были вынуждены это сделать. Но факт остается фактом: люди, которые громче всех кричат об этом, – это те, кто по-прежнему покупает газ у той же компании», – отметил Чеферин.

Ранее арбитры из рф получили назначения на матчи в женской Лиге наций.

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дисквалификация россии Александер Чеферин УЕФА Газпром
Источник Metropolitan Slovenija
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Комментарии 12
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Умник
Не верю. Вы допускаете судей уже. Двуличные твари вы.
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+2
Владислав Рейский
Так надо не до окончания войны, а хотя бы до принятия и начала выплат репараций после, а то легко отделаются слишком, хотя и рад буду видеть как их будут пиZдохать все клубы и освистывать на матчах на их погромах
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+1
Андрей Залищук
я би цих підарасів російських взагалі би нікуди не вертав, хай в Лізі Африки грають
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+1
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umnuy2
двуличные скоты
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+1
Istm
А по-правильному, ніякої "росії" в УЕФА не має бути, а має бути Інгрія, Татарстан, Смоленська республіка і т.п.
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0
Istm
Ну хоч  так.
Але чому суддів допускаєте? Це також певна легітимізація російських фашистів.
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0
Владислав Антонов
Цілком адекватно. Аж не повернули русняві клуби до змагань, то і нічого кіпішувати. А поки і не збираються.
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0
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Xvalenok03
Посмотрим на сколько долго их хватит без богатых спонсоров.
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-1
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