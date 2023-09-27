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  4. Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
Германия
27 сентября 2023, 06:59 | Обновлено 27 сентября 2023, 08:01
3948
3

Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?

В Бундеслиге особые правила, и форвард «Баварии» по ним не проходит

27 сентября 2023, 06:59 | Обновлено 27 сентября 2023, 08:01
3948
3
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард «Баварии» Гарри Кейн забил три гола в одно матче, однако теперь находится в недоумении, почему это не было засчитано как хет-трик.

Кейн – не новичок в том, чтобы забить три гола в одной игре, ранее он проворачивал такой трюк за «Тоттенхэм» и сборную Англии. А теперь Гарри впервые забил три гола за матч в качестве игрока мюнхенской «Баварии». Это случилось в субботу, 23 сентября. Но специалисты Бундеслиги не признают это как хет-трик.

Бывший лидер «Тоттенхэма» показал отличную игру за топ-клуб Бундеслиги и помог команде одержать домашней победу над «Бохумом» со счетом 7:0. Капитану сборной Англии понадобилось 12 минут, чтобы забить свой первый гол, а затем Кейн завершил игру еще двумя голами во втором тайме.

Однако между его первым и вторым голом отличились еще два игрока, а между вторым и третьим – один. После того, как Кейн сделал для «Баварии» счет 2:0, голы Маттейса де Лигта и Лероя Сане увеличили перевес до 4:0.

Затем 30-летний футболист на 54-й минуте реализовал пенальти, это был 5-й гол для «Баварии». 27 минут спустя Матис Тель забил шестой гол баварцев, а через 7 минут Кейн забил свой третий гол в матче и установил окончательный счет – 7:0.

Однако в Бундеслиге три гола Кейна не были признаны настоящим хет-триком. Чтобы сделать так называемый настоящий хет-трик, нужно забить три гола за один тайм, причем забивать голы последовательно, чтобы никто другой не забил между ними.

Кейн был явно доволен своими усилиями, и ему разрешили забрать с собой мяч на память. Вскоре после игры он получил мяч от своих товарищей по команде и разместил в Твиттере фотографию с подписью: «Новый в коллекции! Какая командная игра».

У Кейна отлично идут дело после перехода летом из «шпор» за 104 млн фунтов стерлингов. Капитан «Трех львов» теперь имеет 7 голов в Бундеслиге в 5 матчах.

Также он сумел забить «Манчестер Юнайтед» в мид-уик во время победного матча группового этапа Лиги чемпионов, когда «Бавария» победила со счетом 4:3 на «Альянц Арене».

Бундеслига. 5-й тур

Бавария – Бохум – 7:0

Голы: Чупо-Мотинг, 4, Кейн, 13, 54 (пен), 88, Де Лигт, 29, Сане, 36, Тель, 81.

ВИДЕО. Гарри Кейн забил три мяча в матче Баварии против Бохума

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Гарри Кейн хет-трик Бавария Бохум видео голов и обзор выбор редакции
Источник The Mirror
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Комментарии 3
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Henriklarsson11
Тільки в одному таймі і щоб ніхто не забивав між його голами?) Прикольно. Тільки почергово правою лівою і знов правою ногою, у день тижня в якому є буква "е", але на трибунах не повинно бути жінок у червоному платі на ім'я Оксана
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+2
solart1964
А новые правила определения хет-трика когда поячвились в бундеслиге? да, есть такое понятие "классический хет-трик", но в любом случае, хет-трик - это три гола забитых одним игроком в течении оного поединка. Видимо руководство бундеслиги не очень любит Кейна)
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+1
orakin29
Маячня.Три гола,є три гола.Навіщо все ускладнювати.
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+1
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