Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?

Форвард «Баварии» Гарри Кейн забил три гола в одно матче, однако теперь находится в недоумении, почему это не было засчитано как хет-трик.

Кейн – не новичок в том, чтобы забить три гола в одной игре, ранее он проворачивал такой трюк за «Тоттенхэм» и сборную Англии. А теперь Гарри впервые забил три гола за матч в качестве игрока мюнхенской «Баварии». Это случилось в субботу, 23 сентября. Но специалисты Бундеслиги не признают это как хет-трик.

Бывший лидер «Тоттенхэма» показал отличную игру за топ-клуб Бундеслиги и помог команде одержать домашней победу над «Бохумом» со счетом 7:0. Капитану сборной Англии понадобилось 12 минут, чтобы забить свой первый гол, а затем Кейн завершил игру еще двумя голами во втором тайме.

Однако между его первым и вторым голом отличились еще два игрока, а между вторым и третьим – один. После того, как Кейн сделал для «Баварии» счет 2:0, голы Маттейса де Лигта и Лероя Сане увеличили перевес до 4:0.

Затем 30-летний футболист на 54-й минуте реализовал пенальти, это был 5-й гол для «Баварии». 27 минут спустя Матис Тель забил шестой гол баварцев, а через 7 минут Кейн забил свой третий гол в матче и установил окончательный счет – 7:0.

Однако в Бундеслиге три гола Кейна не были признаны настоящим хет-триком. Чтобы сделать так называемый настоящий хет-трик, нужно забить три гола за один тайм, причем забивать голы последовательно, чтобы никто другой не забил между ними.

Кейн был явно доволен своими усилиями, и ему разрешили забрать с собой мяч на память. Вскоре после игры он получил мяч от своих товарищей по команде и разместил в Твиттере фотографию с подписью: «Новый в коллекции! Какая командная игра».

У Кейна отлично идут дело после перехода летом из «шпор» за 104 млн фунтов стерлингов. Капитан «Трех львов» теперь имеет 7 голов в Бундеслиге в 5 матчах.

Также он сумел забить «Манчестер Юнайтед» в мид-уик во время победного матча группового этапа Лиги чемпионов, когда «Бавария» победила со счетом 4:3 на «Альянц Арене».

Бундеслига. 5-й тур

Бавария – Бохум – 7:0

Голы: Чупо-Мотинг, 4, Кейн, 13, 54 (пен), 88, Де Лигт, 29, Сане, 36, Тель, 81.

ВИДЕО. Гарри Кейн забил три мяча в матче Баварии против Бохума