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Чемпионат Германии
Бавария
23.09.2023 16:30 – FT 7 : 0
Бохум
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Германия
24 сентября 2023, 03:55 | Обновлено 24 сентября 2023, 03:59
49
0

Бавария – Бохум – 7:0. Пять результативных действий Кейна. Видео голов

«Бавария» уничтожила соперника в 5 туре

24 сентября 2023, 03:55 | Обновлено 24 сентября 2023, 03:59
49
0
Бавария – Бохум – 7:0. Пять результативных действий Кейна. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 5 тура германской Бундеслиги. В нем«Бавария» разгромила «Бохум» со счетом 7:0. Форвард Гарри Кейн отличился хет-триком, а также сделал две голевые передачи.

«Бавария» вышла на первое место в турнирной таблице, но ее может потеснить «Байер», который играет позже.

Чемпионат Германии. 5-й тур

Бавария - Бохум 7:0

Голы: Чупо-Мотинг, 4, Кейн, 13, 54 (с пен), 88, Де Лигт, 29, Санэ, 36, Тель, 81.

«Бавария»: Ульрайх – Мазрауи, де Лигт (Упамекано, 46), Ким Мэн Дже, Дэвис (Кретциг, 65) – Лаймер, Киммих (Горецка, 77) – Сане, Чупо-Мотинг (Тель, 65), Коман (Мюллер) , 77) – Кейн.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Матис Тель (Бавария).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кэйн (Бавария).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Матейс де Лигт (Бавария).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бавария).
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Источник Sport.ua
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