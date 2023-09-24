Бавария – Бохум – 7:0. Пять результативных действий Кейна. Видео голов

Состоялся матч 5 тура германской Бундеслиги. В нем«Бавария» разгромила «Бохум» со счетом 7:0. Форвард Гарри Кейн отличился хет-триком, а также сделал две голевые передачи.

«Бавария» вышла на первое место в турнирной таблице, но ее может потеснить «Байер», который играет позже.

Чемпионат Германии. 5-й тур

Бавария - Бохум 7:0

Голы: Чупо-Мотинг, 4, Кейн, 13, 54 (с пен), 88, Де Лигт, 29, Санэ, 36, Тель, 81.

«Бавария»: Ульрайх – Мазрауи, де Лигт (Упамекано, 46), Ким Мэн Дже, Дэвис (Кретци г, 65) – Лаймер, Киммих (Горецка, 77) – Сане, Чупо-Мотинг (Тель, 65), Коман (Мюллер) , 77) – Кейн.