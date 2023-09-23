Кейн оформил хет-трик и два ассиста, Бавария забила 7 голов
Гарри Кейн быстро нашел себя в мюнхенской команде
В матче очередного тура чемпионата Германии Бавария на своем поле разгромила Бохум со счетом 7:0, а форвард Гарри Кейн оформил хет-трик и сделал две результативные передачи. У игрока семь голов на старте сезона Бундеслиги, а мюнхенцы до игры Байера единолично возглавили таблицу.
Отметим победы Лейпцига и Боруссии Дортмунд, которые отстают на один и два пункта соответственно.
Чемпионат Германии. 5-й тур
Бавария - Бохум 7:0
Голы: Чупо-Мотинг, 4, Кейн, 13, 54 (с пен), 88, Де Лигт, 29, Сане, 36, Тель, 81
Боруссия Д - Вольфсбург 1:0
Гол: Ройс, 69
Боруссия М - Лейпциг 0:1
Гол: Вернер, 74
Унион - Хоффенхайм 0:2
Голы: Крамарич, 22, Байер, 36
Аугсбург - Майнц 2:1
Голы: Демирович, 15, 45 - Ажорк, 6
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