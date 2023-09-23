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Чемпионат Германии
Аугсбург
23.09.2023 16:30 – FT 2 : 1
Майнц
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Германия
23 сентября 2023, 18:30 |
860
2

Кейн оформил хет-трик и два ассиста, Бавария забила 7 голов

Гарри Кейн быстро нашел себя в мюнхенской команде

23 сентября 2023, 18:30 |
860
2
Кейн оформил хет-трик и два ассиста, Бавария забила 7 голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче очередного тура чемпионата Германии Бавария на своем поле разгромила Бохум со счетом 7:0, а форвард Гарри Кейн оформил хет-трик и сделал две результативные передачи. У игрока семь голов на старте сезона Бундеслиги, а мюнхенцы до игры Байера единолично возглавили таблицу.

Отметим победы Лейпцига и Боруссии Дортмунд, которые отстают на один и два пункта соответственно.

Чемпионат Германии. 5-й тур

Бавария - Бохум 7:0
Голы: Чупо-Мотинг, 4, Кейн, 13, 54 (с пен), 88, Де Лигт, 29, Сане, 36, Тель, 81

Боруссия Д - Вольфсбург 1:0
Гол: Ройс, 69

Боруссия М - Лейпциг 0:1
Гол: Вернер, 74

Унион - Хоффенхайм 0:2
Голы: Крамарич, 22, Байер, 36

Аугсбург - Майнц 2:1
Голы: Демирович, 15, 45 - Ажорк, 6

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Бавария Аугсбург РБ Лейпциг Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах Унион Берлин Хоффенхайм Майнц чемпионат Германии по футболу Бохум Вольфсбург Гарри Кейн
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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andre_lui
Радий за Гаррі. Він чимось нагадує Батистуту - той вже життя програв за Фіорентину. а чемпіоном став у першому сезоні за Рому. Кейн, я думаю також на шляху до свого першого титула, і нехай в іншому чемпіонаті
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+5
an52
От цікаво - Челсі не міг свого часу придбати Кейна замість викидати сотні мільйонів на невідомо кого?
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0
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