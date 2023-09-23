Кейн оформил хет-трик и два ассиста, Бавария забила 7 голов

В матче очередного тура чемпионата Германии Бавария на своем поле разгромила Бохум со счетом 7:0, а форвард Гарри Кейн оформил хет-трик и сделал две результативные передачи. У игрока семь голов на старте сезона Бундеслиги, а мюнхенцы до игры Байера единолично возглавили таблицу.

Отметим победы Лейпцига и Боруссии Дортмунд, которые отстают на один и два пункта соответственно.

Чемпионат Германии. 5-й тур

Бавария - Бохум 7:0

Голы: Чупо-Мотинг, 4, Кейн, 13, 54 (с пен), 88, Де Лигт, 29, Сане, 36, Тель, 81

Боруссия Д - Вольфсбург 1:0

Гол: Ройс, 69

Боруссия М - Лейпциг 0:1

Гол: Вернер, 74

Унион - Хоффенхайм 0:2

Голы: Крамарич, 22, Байер, 36

Аугсбург - Майнц 2:1

Голы: Демирович, 15, 45 - Ажорк, 6