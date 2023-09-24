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Чемпионат Португалии
Портимоненсе
24.09.2023 20:00 – FT 1 : 3
Бенфика
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Португалия
24 сентября 2023, 22:29 | Обновлено 24 сентября 2023, 22:38
987
0

Бенфика победила Портимоненсе. Трубин отразил пенальти

Чемпионы Португалии уверенно торжествовали на выезде

24 сентября 2023, 22:29 | Обновлено 24 сентября 2023, 22:38
987
0
Бенфика победила Портимоненсе. Трубин отразил пенальти
ФК Бенфика.

Сегодня, 24 сентября, завершился матч 6 тура чемпионата Португалии в котором «Бенфика» играла с «Портимоненсе».

Чемпионы Португалии одержали уверенную победу со счетом 3:1.

Голы за «орлов» забивали Александер Ба, Петар Муса и бывший игрок «Шахтера» Дэвид Нерес. Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин записал в этом матче в свой актив отбитый пенальти на 60-й минуте.

После шести сыгранных туров «Бенфика» занимает в чемпионате Португалии второе место с 15 очками в активе.

Чемпионат Португалии. 6-й тур. 24 сентября.

Портимоненсе – Бенфика – 1:3

Голы: Варела, 56 – Ба, 5, Муса, 17, Нерес, 66.

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Портимоненсе Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
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