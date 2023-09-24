Бенфика победила Портимоненсе. Трубин отразил пенальти
Чемпионы Португалии уверенно торжествовали на выезде
Сегодня, 24 сентября, завершился матч 6 тура чемпионата Португалии в котором «Бенфика» играла с «Портимоненсе».
Чемпионы Португалии одержали уверенную победу со счетом 3:1.
Голы за «орлов» забивали Александер Ба, Петар Муса и бывший игрок «Шахтера» Дэвид Нерес. Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин записал в этом матче в свой актив отбитый пенальти на 60-й минуте.
После шести сыгранных туров «Бенфика» занимает в чемпионате Португалии второе место с 15 очками в активе.
Чемпионат Португалии. 6-й тур. 24 сентября.
Портимоненсе – Бенфика – 1:3
Голы: Варела, 56 – Ба, 5, Муса, 17, Нерес, 66.
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