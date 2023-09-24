ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику

Сегодня, 24 сентября, проходит матч 6 тура чемпионата Португалии в котором «Бенфика» играет с «Портимоненсе».

22-летний вратарь «орлов» Анатолий Трубин сегодня вышел в стартовом составе своей команды.

На 60-й минуте матча в ворота «Бенфики» арбитр назначил пенальти. Полузащитник «Портимоненсе» бразилец Рилдо пробил в правый нижний угол ворот, но украинский страж ворот сумел потянуть этот удар и спасти команду от пропущенного гола.

Для Трубина это первый отраженный пенальти в футболке «Бенфики».

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