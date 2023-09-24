ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
Украинский страж ворот спас свою команду
Сегодня, 24 сентября, проходит матч 6 тура чемпионата Португалии в котором «Бенфика» играет с «Портимоненсе».
22-летний вратарь «орлов» Анатолий Трубин сегодня вышел в стартовом составе своей команды.
На 60-й минуте матча в ворота «Бенфики» арбитр назначил пенальти. Полузащитник «Портимоненсе» бразилец Рилдо пробил в правый нижний угол ворот, но украинский страж ворот сумел потянуть этот удар и спасти команду от пропущенного гола.
Для Трубина это первый отраженный пенальти в футболке «Бенфики».
События матча
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Що робить Бенфіка та її менеджмент - раптом продає основного голкіпера в слабкий клуб з АПЛ, де Влаходімос сідає на лаву запасних.
Купує за великі гроші голкіпера з України, та за 2 матчі захист привозить 3 пенальті в свої ворота (програє дома клубу з Австрії в Лізі Чемпіонів).
Правду кажуть - воротар це половина команди. Якщо нема відчуття взаєморозуміння та впевненості в голкіпері, увесь захист нервує та помиляється (тому абсолютно правий Анчелотті, який не довіряє Лунін - бо нервує не лише сам Лунін, а вся команда в фазі захисту).
Влаходімос був стабільною, впевненою, гармонійною та невід'ємною частиною команди-чемпіона. І тут раптом таке ... шкідництво власній команді перед стартом сезону.
Загалом усі команди в Європі в яких наявні великі фінансові борги (кредити) будуть не лише робити дуже дивні трансфери без жодної спортивної логіки, але і зливати дивні матчі (працювати на букмекерів).