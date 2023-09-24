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Чемпионат Португалии
Портимоненсе
24.09.2023 20:00 – FT 1 : 3
Бенфика
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Португалия
24 сентября 2023, 21:47 | Обновлено 24 сентября 2023, 22:43
6083
7

ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику

Украинский страж ворот спас свою команду

24 сентября 2023, 21:47 | Обновлено 24 сентября 2023, 22:43
6083
7
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня, 24 сентября, проходит матч 6 тура чемпионата Португалии в котором «Бенфика» играет с «Портимоненсе».

22-летний вратарь «орлов» Анатолий Трубин сегодня вышел в стартовом составе своей команды.

На 60-й минуте матча в ворота «Бенфики» арбитр назначил пенальти. Полузащитник «Портимоненсе» бразилец Рилдо пробил в правый нижний угол ворот, но украинский страж ворот сумел потянуть этот удар и спасти команду от пропущенного гола.

Для Трубина это первый отраженный пенальти в футболке «Бенфики».

❗️ Смотрите видео этого спасения в Telegram

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Бенфика).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Элио Варела (Портимоненсе).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Муса (Бенфика).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Бах (Бенфика).
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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Портимоненсе Анатолий Трубин пенальти видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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roman75zpr
Это его ответ свистунам на трибунах... и в соц.сетях тоже
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+4
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andre_lui
Будет доверие, будет Трубин играть
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+2
Nick.Grabowski
У Бенфіки була стабільна команда з сильним захистом та стабільним воротарем. 
Що робить Бенфіка та її менеджмент - раптом продає основного голкіпера в слабкий клуб з АПЛ, де Влаходімос сідає на лаву запасних.
Купує за великі гроші голкіпера з України, та за 2 матчі захист привозить 3 пенальті в свої ворота (програє дома клубу з Австрії в Лізі Чемпіонів).
Правду кажуть - воротар це половина команди. Якщо нема відчуття взаєморозуміння та впевненості в голкіпері, увесь захист нервує та помиляється (тому абсолютно правий Анчелотті, який не довіряє Лунін - бо нервує не лише сам Лунін, а вся команда в фазі захисту).
Влаходімос був стабільною, впевненою, гармонійною та невід'ємною частиною команди-чемпіона. І тут раптом таке ... шкідництво власній команді перед стартом сезону.
Загалом усі команди в Європі в яких наявні великі фінансові борги (кредити) будуть не лише робити дуже дивні трансфери без жодної спортивної логіки, але і зливати дивні матчі (працювати на букмекерів). 
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-4
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