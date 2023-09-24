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  4. Трубин заявлен в стартовом составе Бенфики на матч с Портимоненсе
Чемпионат Португалии
Портимоненсе
24.09.2023 20:00 – 66 1 : 2
Бенфика
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Португалия
24 сентября 2023, 19:53 | Обновлено 24 сентября 2023, 20:31
336
2

Трубин заявлен в стартовом составе Бенфики на матч с Портимоненсе

Встреча чемпионата Бельгии начнется 24 сентября в 20:00 по киевскому времени

24 сентября 2023, 19:53 | Обновлено 24 сентября 2023, 20:31
336
2
Трубин заявлен в стартовом составе Бенфики на матч с Портимоненсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч чемпионата Португалии.

В поединке 6-го тура Бенфика играет на выезде против Портимоненсе.

Встреча начнется 22 сентября в 20:00 по киевскому времени.

Бенфика находится на 4-й позиции турнирной таблицы, имея в активе 12 очков после 5 матчей.

Стартовые составы команд на матч Портимоненсе – Бенфика

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Портимоненсе Анатолий Трубин стартовые составы
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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adidas777
Дуже важливий для себе пенальті відбив Трубін.
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+1
avk2307
Отбил пенальти - молодец
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+1
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