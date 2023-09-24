Трубин заявлен в стартовом составе Бенфики на матч с Портимоненсе

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч чемпионата Португалии.

В поединке 6-го тура Бенфика играет на выезде против Портимоненсе.

Встреча начнется 22 сентября в 20:00 по киевскому времени.

Бенфика находится на 4-й позиции турнирной таблицы, имея в активе 12 очков после 5 матчей.

Стартовые составы команд на матч Портимоненсе – Бенфика