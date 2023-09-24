24.09.2023 20:00 – 66’ 1 : 2
Португалия24 сентября 2023, 19:53 | Обновлено 24 сентября 2023, 20:31
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Трубин заявлен в стартовом составе Бенфики на матч с Портимоненсе
Встреча чемпионата Бельгии начнется 24 сентября в 20:00 по киевскому времени
24 сентября 2023, 19:53 | Обновлено 24 сентября 2023, 20:31
336
2
Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч чемпионата Португалии.
В поединке 6-го тура Бенфика играет на выезде против Портимоненсе.
Встреча начнется 22 сентября в 20:00 по киевскому времени.
Бенфика находится на 4-й позиции турнирной таблицы, имея в активе 12 очков после 5 матчей.
Стартовые составы команд на матч Портимоненсе – Бенфика
🗒 𝐎𝐔𝐑 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈!#PSCSLB • #LigaPortugal pic.twitter.com/SrfujZ88e7— SL Benfica (@slbenfica_en) September 24, 2023
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