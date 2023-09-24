Ливерпуль и Брайтон одержали убедительные победы

Сегодня, 24 сентября, проходит 6 тур Английской премьер-лиги.

«Ливерпуль» на своем поле уверенно победил «Вест Хэм», за «красных» сегодня забивали голы Мохамед Салах, Дарвин Нуньес и Диогу Жота, гол за гостей на свой счет записал Джеррод Боуэн.

«Брайтон» добыл волевую победу против «Борнмута». Дубль за хозяев оформил Каору Митома, за гостей отметился в начале встречи Доминик Соланке. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный вышел сегодня с первых минут и доиграл матч до конца, записав в свой пассив желтую карточку на 40-й минуте.

Чемпионат Англии. 6-й тур, 24 сентября.

Ливерпуль – Вест Хэм – 3:1

Голы: Салах, 16, Нуньес 60, Жота, 85 – Боуэн 42.

Ливерпуль: Алиссон, Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон, Собослаи, Мак Аллистер (Эндо, 88), Джонс (Гравенберх, 77), Салах, Диас (Диогу Жота, 81), Нуньес (Гакпо, 81)

Вест Хэм: Ареоля, Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон, Уорд-Проуз, Соучек (Форнальс, 74), Лукас Пакета (Ингз, 87), Альварес, Боуэн, Антонио (Кудус, 74).

Удары (в створ): 22 (7) – 1 (4)

Угловые: 7 – 4

Оффсайды: 2–1.

Брайтон – Борнмут – 3:1

Голы: Митома, 46, 77, Керкез, 45+2 (автогол) – Соланке, 25.

Брайтон: Вербрюгген, Велтман, Данк, Уэбстер, Эступиньян, Дауд (Балеба, 74), Гилмор, Буонанотте (Митома, 46), Аденгра (Лэмпти, 87), Уэлбек (Жоао Педро, 63), Фергюсон (Фати, 46).

Борнмут: Нето, Ааронс, Келли (Сенеси, 83), Забарный, Керкез, Кристи (Траоре, 82), Кук, Биллинг (Брукс, 82), Тавернье (Уаттара, 63), Клюйверт (Семеньо, 64), Соланке.

Удары (в cтвор): 13 (4) – 12 (4)

Угловые: 4 – 4

Оффсайды: 1 – 1.