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Чемпионат Англии
Ливерпуль
24.09.2023 16:00 – FT 3 : 1
Вест Хэм
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Англия
24 сентября 2023, 23:15 | Обновлено 25 сентября 2023, 00:12
116
0

Ливерпуль – Вест Хэм – 3:1. Очередная победа Клоппа. Видео голов и обзор

Подопечные Юргена Клоппа одержали очередную победу в АПЛ

24 сентября 2023, 23:15 | Обновлено 25 сентября 2023, 00:12
116
0
Ливерпуль – Вест Хэм – 3:1. Очередная победа Клоппа. Видео голов и обзор
ESPN. ФК Ливерпуль

Сегодня, 24 сентября, был сыгран матч 6-го тура Английской премьер-лиги.

«Ливерпуль» на своем поле уверенно победил лондонский «Вест Хэм».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Счет в матче на 16-й минуте открыл Мохамед Салах, а усилиями Джеррода Боуэна гости до перерыва сумели отыграться.

Вывел «красных» вперед точным ударом Дарвин Нуньес, а точку в матче поставил Диогу Жота – 3:1.

Чемпионат Англии. 6-й тур, 24 сентября.

Ливерпуль – Вест Хэм – 3:1

Голы: Салах, 16, Нуньес 60, Жота, 85 – Боуэн 42.

Видеообзор матча:

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
16’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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Юрген Клопп Ливерпуль Ливерпуль - Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Мохамед Салах Дарвин Нуньес Диогу Жота
Источник Sport.ua
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