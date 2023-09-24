Ливерпуль – Вест Хэм – 3:1. Очередная победа Клоппа. Видео голов и обзор

Сегодня, 24 сентября, был сыгран матч 6-го тура Английской премьер-лиги.

«Ливерпуль» на своем поле уверенно победил лондонский «Вест Хэм».

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Счет в матче на 16-й минуте открыл Мохамед Салах, а усилиями Джеррода Боуэна гости до перерыва сумели отыграться.

Вывел «красных» вперед точным ударом Дарвин Нуньес, а точку в матче поставил Диогу Жота – 3:1.

Чемпионат Англии. 6-й тур, 24 сентября.

Ливерпуль – Вест Хэм – 3:1

Голы: Салах, 16, Нуньес 60, Жота, 85 – Боуэн 42.

Видеообзор матча: