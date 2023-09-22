24 сентября на «Эмирейтс» пройдет матч 6-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Ливерпуль» встретится с «Вест Хэмом». Старт поединка намечен на 16:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Клуб провел тяжелый и неудачный прошлый сезон, оставшись без Лиги чемпионов. Собственно, именно потому сейчас и будут играть красные только в воскресенье, ведь предыдущий поединок был в четверг, когда был старт в Лиге Европы, на поле ЛАСКа. Летом хватало потерь, чего стоит уход Хендерсона, еще и с Фабиньо. Причем на их место купили только Эндо, что был далеко не первым выбором для менеджмента мерсисайдцев. Тем не менее, удержали Салаха, да и Алиссона, хотя на бразильского голкипера не было такой охоты, как на Мохамеда. Старт получился хорошим: ничья с Челси в Лондоне и 4 победы, в том числе с амбициозными Ньюкаслом и Астон Виллой. Но не стоит забывать, что вот уже несколько раз победу вырывали в волевом стиле, за счет голов в концовке. С сороками 0-1 превратили в 2-1 вдесятером.

Вест Хэм

Команда тоже играла в четверг в Лиге Европы - принимала Бачку-Тополу в Лондоне. Она получила путевку туда в последний момент, после того, как удалось выиграть Лигу конференций. Но в АПЛ в прошлом розыгрыше были не лучшие результаты, и только в концовке розыгрыша нивелировали угрозу вылета в Чемпионшип. В сочетании с уходом Райса перспективы нового чемпионата Англии были для молотобойцев не самыми оптимистичными. Но деньги, вырученные за Деклана (и Скамакке с Влашичем), позволили сделать ряд любопытных подписаний. И в целом хаммерс могут быть довольны стартом: да, 1-1 с Борнмутом скорее стали осечкой, но посте этого выиграли у Челси, Брайтона и Лутона. И только Манчестер Сити их обыграл 1-3.

Статистика личных встреч

Ливерпуль выиграл 7 из 8 крайних матчей при единственном поражении. В том числе он победил во всех 3-х крайних поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что красные продлят свою серию. Но гости тоже настроены по-боевому, а хозяева не идеальны в обороне. Ставим на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,62).