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  4. ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»
Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 20:45 |
698
2

ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»

Специалист удивлен судейством в матче УПЛ

23 сентября 2023, 20:45 |
698
2
ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»
УАФ. Виталий Романов

Спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганык удивлен судейством в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Рух» и «Шахтер».

«С 1996 года не помню, чтобы судьи так «утюжили» «Шахтер» в Украине, как сегодня! Такое впечатление, что чемпионов Украины ни во что не ставят!», – написал Цыганык в твиттере.

Отметим, что на 21-й минуте матча Ярослав Ракицкий получил прямую красную карточку. На 24-й VAR не засчитал гол в ворота «Шахтера».

Матч судит Виталий Романов.

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Источник Twitter
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Комментарии 2
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a.fedorenko1953
Це стьоб, у світі загальної критики судівства ?
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0
Roman serhi
Это экстаз Цыганика...Мечты дырнофанов сбылись...Как во времена шуб судейство 
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-1
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