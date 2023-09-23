Украина. Премьер лига23 сентября 2023, 20:45 |
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ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»
Специалист удивлен судейством в матче УПЛ
23 сентября 2023, 20:45 |
698
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Спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганык удивлен судейством в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Рух» и «Шахтер».
«С 1996 года не помню, чтобы судьи так «утюжили» «Шахтер» в Украине, как сегодня! Такое впечатление, что чемпионов Украины ни во что не ставят!», – написал Цыганык в твиттере.
Отметим, что на 21-й минуте матча Ярослав Ракицкий получил прямую красную карточку. На 24-й VAR не засчитал гол в ворота «Шахтера».
Матч судит Виталий Романов.
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Комментарии 2
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