ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»

Спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганык удивлен судейством в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Рух» и «Шахтер».

«С 1996 года не помню, чтобы судьи так «утюжили» «Шахтер» в Украине, как сегодня! Такое впечатление, что чемпионов Украины ни во что не ставят!», – написал Цыганык в твиттере.

Отметим, что на 21-й минуте матча Ярослав Ракицкий получил прямую красную карточку. На 24-й VAR не засчитал гол в ворота «Шахтера».

Матч судит Виталий Романов.