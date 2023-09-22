Новый инвестор Металлиста 1925: «Увидел, что клуб нужен Харькову»

В начале сентября «Металлист 1925» оказался на грани ликвидации из-за потери инвестора. На помощь клубу пришел основатель криптобиржи WhiteBit Владимир Носов. Он объяснил, почему решил вложить деньги в футбольный клуб:

«Я с детства увлекаюсь футболом. Поэтому мое решение стать инвестором именно в украинском футболе никак нельзя назвать спонтанным.

Думаю, мой приход в украинский футбол был только вопросом времени. Я стараюсь поддерживать своих, украинцев. Да, то, что «Металлист 1925» оказался в затруднительной ситуации, а я сам харьковчанин – эти обстоятельства, конечно, повлияли. Пазл сложился сам собой. Но, уверен, если бы этого не произошло, рано или поздно я все равно пришел бы в украинский футбол.

Я харьковчанин. Знаю местный футбол изнутри. Харьков – очень футбольный город, и было бы несправедливым, если бы он не по спортивным причинам потерял свое представительство в элитном дивизионе страны.

Футбол важен для Харькова, особенно сегодня. Я в этом в который раз убедился, когда получил десятки сообщений в соцсетях от болельщиков с просьбой поддержать «Металлист 1925». Для меня это был лакмусовый индикатор – клуб нужен городу, его жителям, и он должен играть в Премьер-лиге.

Конечно, я следил за «Металлистом 1925» с момента основания клуба. Команда за шесть сезонов прошла путь от любителей в Премьер-лигу. Это очень достойный результат, свидетельствующий об амбициях клуба. И такой клуб должен играть и развиваться дальше».