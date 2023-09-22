Энди МАРРЕЙ: «Мо Йецун отыграл очень хорошо и давил на меня»

Бывший лидер мирового рейтинга АТР Энди Маррей поделился мыслями после победы над Мо Йецуном на старте турнира АТР 250 в китайском Чжухае.

«Корт был очень быстрый. Была очень высокая влажность, а он отыграл очень хорошо и давил на меня, когда я пытался приспособиться к условиям. Когда во втором сете я смог оторваться, то почувствовал себя немного комфортнее», – сказал Маррей.

Напомним, что Энди Маррей обыграл Мо Йецуна в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.