ATP22 сентября 2023, 04:43 |
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Энди МАРРЕЙ: «Мо Йецун отыграл очень хорошо и давил на меня»
Бывший лидер мирового рейтинга АТР – о победе на старте турнира АТР 250 в Китае
22 сентября 2023, 04:43 |
213
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Бывший лидер мирового рейтинга АТР Энди Маррей поделился мыслями после победы над Мо Йецуном на старте турнира АТР 250 в китайском Чжухае.
«Корт был очень быстрый. Была очень высокая влажность, а он отыграл очень хорошо и давил на меня, когда я пытался приспособиться к условиям. Когда во втором сете я смог оторваться, то почувствовал себя немного комфортнее», – сказал Маррей.
Напомним, что Энди Маррей обыграл Мо Йецуна в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.
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