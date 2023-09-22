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  4. Энди МАРРЕЙ: «Мо Йецун отыграл очень хорошо и давил на меня»
ATP
22 сентября 2023, 04:43 |
213
0

Энди МАРРЕЙ: «Мо Йецун отыграл очень хорошо и давил на меня»

Бывший лидер мирового рейтинга АТР – о победе на старте турнира АТР 250 в Китае

22 сентября 2023, 04:43 |
213
0
Энди МАРРЕЙ: «Мо Йецун отыграл очень хорошо и давил на меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Бывший лидер мирового рейтинга АТР Энди Маррей поделился мыслями после победы над Мо Йецуном на старте турнира АТР 250 в китайском Чжухае.

«Корт был очень быстрый. Была очень высокая влажность, а он отыграл очень хорошо и давил на меня, когда я пытался приспособиться к условиям. Когда во втором сете я смог оторваться, то почувствовал себя немного комфортнее», – сказал Маррей.

Напомним, что Энди Маррей обыграл Мо Йецуна в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.

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Энди Маррей
Источник ATP Tour
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