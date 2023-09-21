АТР. Чжухай. Маррей без проблем обыграл молодого китайца

Бывший лидер мирового рейтинга АТР Энди Маррей с уверенной победы над местным теннисистом Мо Йецуном начал выступления на турнире ATP 250 в китайском Чжухае.

В первом сете шла равная борьба при небольшой инициативе у Маррея, который при счете 6:5 смог закрыть сет брейком. Во второй партии британец повел со счетом 4:1, сделав брейк в четвертом гейме, и спокойно довел партию и матч до своей победы.

Следующим соперником Энди Маррея будет Аслан Карацев, который в трех сетах обыграл итальянского теннисиста Маттео Арнальди. В единственной их прошлой встрече Маррей уступил в двух сетах.

ATP 250, Чжухай, Китай, 1 круг

Энди Маррей (Великобритания, 7) – Мо Йецун (Китай, WC) – 7:5, 6:3