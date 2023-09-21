Тренер Бенфики: «Я горжусь своими игроками»

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Рогер Шмидт поделился эмоциями от матча 1-го тура Лиги чемпионов с «РБ Зальцбург» (0:2), в котором ворота «орлов», как известно, защищал украинец Анатолий Трубин.

«Плохо старт игры? Нет, это не было решающим, потому что у нас оставалось еще около 80 минут. На мой взгляд, мы показали менталитет. По тому, как мы играли после этого, казалось, что у нас 11 игроков. Я думаю, что мы создали много моментов. Мы практически все предотвратили.

Результат нас не устроил, но я должен был сказать своим игрокам, чтобы они верили до последней секунды. Я горжусь ими. Это часть футбола - принимать историю этой игры, смотреть вперед и показывать хорошую реакцию. Очевидно, что игроки отдавали все силы на поле. Даже после того, как счет стал 2:0, у нас были шансы. Но, в конце концов, мы должны признать, что сегодня был не наш день с точки зрения забитых мячей», - заявил Шмидт.

Напомним, ранее сообщалось, что Анатолий Трубин получил за матч против «РБ Зальцбург» ужасную оценку.