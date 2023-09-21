Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария – Ман Юнайтед – 4:3. Триллер в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Бавария
20.09.2023 22:00 – FT 4 : 3
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 сентября 2023, 00:59 | Обновлено 21 сентября 2023, 01:19
292
1

Бавария – Ман Юнайтед – 4:3. Триллер в Мюнхене. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

21 сентября 2023, 00:59 | Обновлено 21 сентября 2023, 01:19
292
1
Бавария – Ман Юнайтед – 4:3. Триллер в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 1-го тура Лиги чемпионов было забито 7 голов – «Бавария» переиграла «Ман Юнайтед» со счетом 4:3.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом тайме у мюнхенской команды отличились Лерой Сане и Серж Гнабри (2:0). «МЮ» сократил отставание в счете благодаря голу Хойлунда сразу после перерыва, но уже через несколько минут Гарри Кейн реализовал пенальти (3:1).

Три мяча было забито в конце матча. На 88-й минуте у манкунианцев отличился Каземиро (4:1). Затем на 90+2 минуте забил сопернику Матис Тель (4:2), МЮ забил еще один гол на 90+5 минуте, когда дубль оформил Каземиро, но на исход игры это не повлияло.

Бавария возглавила группу A с тремя очками, поскольку в другом матче Галатасарай и Копенгаген разошлись миром (2:2).

Лига чемпионов 2023/24

Группа A. 1-й тур, 20 сентября

Бавария (Германия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 4:3

Голы: Сане, 28, Гнабри, 32, Кейн, 53 (пен), Тель, 90+2 – Хойлунд, 49, Каземиро, 88, 90+5.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Лерой Сане, 28 мин.

ГОЛ! 2:0. Серж Гнабри, 32 мин.

ГОЛ! 2:1. Хойлунд, 49 мин.

ГОЛ! 3:1. Кейн, 53 мин (пен)

ГОЛ! 3:2. Каземиро, 88 мин.

ГОЛ! 4:2. Тель, 90+2 мин.

ГОЛ! 4:3. Каземиро, 90+5 мин.

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед).
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Матис Тель (Бавария).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кэйн (Бавария).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
По теме:
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
Обидел Трубина – получил приз. Назван игрок матча Бенфика – Зальцбург
Микель АРТЕТА: «Я буду наслаждаться сегодняшним вечером»
Манчестер Юнайтед Бавария Каземиро Гарри Кейн Лерой Сане Серж Гнабри видео голов и обзор Лига чемпионов Матис Тель Расмус Хойлунд Бавария - Манчестер Юнайтед
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
Футбол | 20 сентября 2023, 18:51 14
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»

Генеральный директор «Шахтера» жестко раскритиковал организацию

Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
Футбол | 20 сентября 2023, 22:24 22
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло

Игрок пробил выше ворот

Автогол в конце матча. Наполи стартовал в ЛЧ с тяжелой победы
Футбол | 21.09.2023, 00:02
Автогол в конце матча. Наполи стартовал в ЛЧ с тяжелой победы
Автогол в конце матча. Наполи стартовал в ЛЧ с тяжелой победы
Платный доступ. Черноморец покажет матч Кубка Украины в Youtube за деньги
Футбол | 20.09.2023, 19:49
Платный доступ. Черноморец покажет матч Кубка Украины в Youtube за деньги
Платный доступ. Черноморец покажет матч Кубка Украины в Youtube за деньги
Провал. По гамбургскому счету
Футбол | 20.09.2023, 11:27
Провал. По гамбургскому счету
Провал. По гамбургскому счету
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andre_lui
Трилер за рахунком, але не за сюжетом
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
20.09.2023, 00:35 11
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
20.09.2023, 11:19 13
Бокс
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
19.09.2023, 07:15
Футбол
Гранада – Жирона – 2:4. Гол Цыганкова, ассист Довбика. Видео голов и обзор
Гранада – Жирона – 2:4. Гол Цыганкова, ассист Довбика. Видео голов и обзор
19.09.2023, 00:43
Футбол
Откровенное признание. Месси рассказал о своих причудах в быту
Откровенное признание. Месси рассказал о своих причудах в быту
19.09.2023, 08:39 6
Футбол
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
19.09.2023, 15:59 33
Футбол
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
19.09.2023, 00:05 8
Футбол
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
19.09.2023, 11:34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем