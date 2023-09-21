В поединке 1-го тура Лиги чемпионов было забито 7 голов – «Бавария» переиграла «Ман Юнайтед» со счетом 4:3.

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В первом тайме у мюнхенской команды отличились Лерой Сане и Серж Гнабри (2:0). «МЮ» сократил отставание в счете благодаря голу Хойлунда сразу после перерыва, но уже через несколько минут Гарри Кейн реализовал пенальти (3:1).

Три мяча было забито в конце матча. На 88-й минуте у манкунианцев отличился Каземиро (4:1). Затем на 90+2 минуте забил сопернику Матис Тель (4:2), МЮ забил еще один гол на 90+5 минуте, когда дубль оформил Каземиро, но на исход игры это не повлияло.

Бавария возглавила группу A с тремя очками, поскольку в другом матче Галатасарай и Копенгаген разошлись миром (2:2).

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Лига чемпионов 2023/24

Группа A. 1-й тур, 20 сентября

Бавария (Германия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 4:3

Голы: Сане, 28, Гнабри, 32, Кейн, 53 (пен), Тель, 90+2 – Хойлунд, 49, Каземиро, 88, 90+5.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Лерой Сане, 28 мин.

ГОЛ! 2:0. Серж Гнабри, 32 мин.

ГОЛ! 2:1. Хойлунд, 49 мин.

ГОЛ! 3:1. Кейн, 53 мин (пен)

ГОЛ! 3:2. Каземиро, 88 мин.

ГОЛ! 4:2. Тель, 90+2 мин.

ГОЛ! 4:3. Каземиро, 90+5 мин.