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Лига Чемпионов
Бавария
20.09.2023 22:00 – FT 4 : 3
Манчестер Юнайтед
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Лига чемпионов
20 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 21 сентября 2023, 00:22
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Бавария выиграла у Ман Юнайтед в матче ЛЧ с семью голами

Центральный матч игрового дня оказался очень результативным

20 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 21 сентября 2023, 00:22
174
0
Бавария выиграла у Ман Юнайтед в матче ЛЧ с семью голами
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 сентября прошли матчи 1-го тура Лиги чемпионов.

В центральном матче дня в Мюнхене встретились немецкая «Бавария» и английский «Ман Юнайтед».

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В поединке было забито 7 голов, «Бавария» переиграла «Ман Юнайтед» со счетом 4:3.

В первом тайме у мюнхенской команды отличились Лерой Сане и Серж Гнабри (2:0). «МЮ» сократил отставание в счете благодаря голу Хойлунда сразу после перерыва, но уже через несколько минут Гарри Кейн реализовал пенальти (3:1).

Три мяча было забито в конце матча. На 88-й минуте у манкунианцев отличился Каземиро (4:1). Затем на 90+2 минуте забил сопернику Матис Тель (4:2), МЮ забил еще один гол на 90+5 минуте, когда дубль оформил Каземиро, но на исход игры это не повлияло.

Бавария возглавила группу A с тремя очками, поскольку в другом матче Галатасарай и Копенгаген разошлись миром (2:2).

Лига чемпионов 2023/24

Группа A. 1-й тур, 20 сентября

Бавария (Германия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 4:3

Голы: Сане, 28, Гнабри, 32, Кейн, 53 (пен), Тель, 90+2 – Хойлунд, 49, Каземиро, 88, 90+5.

Бавария: Ульрайх, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Дэвис, Горецка, Киммих, Лаймер, Сане (Тель, 87), Мусиала (Шупо-Мотинг, 75), Кейн (Мюллер, 87), Гнабри (Коман, 63).

Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Линделеф, Мартинес, Регилон, Эриксен (Мактоминей, 69), Каземиро, Бруну Фернандеш, Пельистри (Гарначо, 81), Рэшфорд, Хойлунд (Марсьяль, 81).

Предупреждения: Мартинес, 62, Горецка, 62.

ГОЛ! 1:0. Лерой Сане, 28 мин.

ГОЛ! 2:0. Серж Гнабри, 32 мин.

ГОЛ! 2:1. Хойлунд, 49 мин.

ГОЛ! 3:1. Кейн, 53 мин (пен)

ГОЛ! 3:2. Каземиро, 88 мин.

ГОЛ! 4:2. Тель, 90+2 мин.

ГОЛ! 4:3. Каземиро, 90+5 мин.

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед).
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Матис Тель (Бавария).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кэйн (Бавария).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
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Манчестер Юнайтед Бавария Лерой Сане Серж Гнабри Лига чемпионов Гарри Кейн Матис Тель видео голов и обзор Каземиро Расмус Хойлунд
Источник Sport.ua
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