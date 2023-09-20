Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария – Ман Юнайтед и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Бавария
20.09.2023 22:00 – 18 0 : 0
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
20 сентября 2023, 22:00 |
1060
0

Бавария – Ман Юнайтед и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 20 сентября проходят поединки 1-го тура Лиги чемпионов

20 сентября 2023, 22:00 |
1060
0
Бавария – Ман Юнайтед и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 сентября проходят матчи 1-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В центральном матче дня в Мюнхене встречаются немецкая «Бавария» и английский «Ман Юнайтед».

🏆 Лига чемпионов. 1-й тур. 20 сентября

  • 19:45. Галатасарай – Копенгаген
  • 19:45. Реал Мадрид – Унион Берлин
  • 22:00. Бавария – Манчестер Юнайтед
  • 22:00. Арсенал Лондон – ПСВ
  • 22:00. Бенфика – РБ Зальцбург
  • 22:00. Брага – Наполи
  • 22:00. Реал Сосьедад – Интер
  • 22:00. Севилья – Ланс

Видеотрансляция матчей

22:00. Бавария – Манчестер Юнайтед

22:00. Арсенал Лондон – ПСВ

22:00. Бенфика – РБ Зальцбург

22:00. Брага – Наполи

22:00. Реал Сосьедад – Интер

22:00. Севилья – Ланс

По теме:
Реал – Унион Берлин – 1:0. Победный мяч Беллингема. Видео гола и обзор
Тете забил в концовке и помог Галатасараю вырвать очки у Копенгагена
Беллингем забил на 90+4. Реал вырвал победу у немецкого Унион Берлин
Лига чемпионов смотреть онлайн Бавария Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон ПСВ Арсенал - ПСВ Бенфика Ред Булл Зальцбург Брага Наполи Интер Милан Реал Сосьедад Севилья Ланс
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин – в запасе Реала на матч с Унион Берлин
Футбол | 20 сентября 2023, 19:02 5
Лунин – в запасе Реала на матч с Унион Берлин
Лунин – в запасе Реала на матч с Унион Берлин

Стали известны составы команд

Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
Футбол | 20 сентября 2023, 00:35 11
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

Юрий ВИРТ: «Шахтер не готов к ЛЧ, но нужно бороться за третье место»
Футбол | 20.09.2023, 16:12
Юрий ВИРТ: «Шахтер не готов к ЛЧ, но нужно бороться за третье место»
Юрий ВИРТ: «Шахтер не готов к ЛЧ, но нужно бороться за третье место»
ВАН ЛЕУВЕН: «Путешествие заняло 8–9 часов, а обычно тратится 2–3 часа»
Футбол | 20.09.2023, 02:35
ВАН ЛЕУВЕН: «Путешествие заняло 8–9 часов, а обычно тратится 2–3 часа»
ВАН ЛЕУВЕН: «Путешествие заняло 8–9 часов, а обычно тратится 2–3 часа»
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши получила нового наставника
Футбол | 20.09.2023, 09:26
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши получила нового наставника
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши получила нового наставника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гранада – Жирона – 2:4. Гол Цыганкова, ассист Довбика. Видео голов и обзор
Гранада – Жирона – 2:4. Гол Цыганкова, ассист Довбика. Видео голов и обзор
19.09.2023, 00:43
Футбол
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
19.09.2023, 00:05 8
Футбол
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
19.09.2023, 00:59 1
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер укрепил лидерство, Кривбасс – на 2-м месте
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер укрепил лидерство, Кривбасс – на 2-м месте
18.09.2023, 20:55 33
Футбол
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
18.09.2023, 22:26 37
Футбол
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
20.09.2023, 15:20 1
Волейбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Патрику ван Леувену можно только посочувствовать»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Патрику ван Леувену можно только посочувствовать»
20.09.2023, 12:27 12
Футбол
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
19.09.2023, 15:59 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем