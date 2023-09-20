Бавария – Ман Юнайтед и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 20 сентября проходят матчи 1-го тура Лиги чемпионов.

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В центральном матче дня в Мюнхене встречаются немецкая «Бавария» и английский «Ман Юнайтед».

🏆 Лига чемпионов. 1-й тур. 20 сентября

19:45. Галатасарай – Копенгаген

19:45. Реал Мадрид – Унион Берлин

22:00. Бавария – Манчестер Юнайтед

22:00. Арсенал Лондон – ПСВ

22:00. Бенфика – РБ Зальцбург

22:00. Брага – Наполи

22:00. Реал Сосьедад – Интер

22:00. Севилья – Ланс

Видеотрансляция матчей

22:00. Бавария – Манчестер Юнайтед

22:00. Арсенал Лондон – ПСВ

22:00. Бенфика – РБ Зальцбург

22:00. Брага – Наполи

22:00. Реал Сосьедад – Интер

22:00. Севилья – Ланс