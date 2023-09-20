20.09.2023 22:00 – 18’ 0 : 0
Лига чемпионов20 сентября 2023, 22:00 |
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Бавария – Ман Юнайтед и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вечером 20 сентября проходят поединки 1-го тура Лиги чемпионов
20 сентября 2023, 22:00 |
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Вечером 20 сентября проходят матчи 1-го тура Лиги чемпионов.
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В центральном матче дня в Мюнхене встречаются немецкая «Бавария» и английский «Ман Юнайтед».
🏆 Лига чемпионов. 1-й тур. 20 сентября
- 19:45. Галатасарай – Копенгаген
- 19:45. Реал Мадрид – Унион Берлин
- 22:00. Бавария – Манчестер Юнайтед
- 22:00. Арсенал Лондон – ПСВ
- 22:00. Бенфика – РБ Зальцбург
- 22:00. Брага – Наполи
- 22:00. Реал Сосьедад – Интер
- 22:00. Севилья – Ланс
Видеотрансляция матчей
22:00. Бавария – Манчестер Юнайтед
22:00. Арсенал Лондон – ПСВ
22:00. Бенфика – РБ Зальцбург
22:00. Брага – Наполи
22:00. Реал Сосьедад – Интер
22:00. Севилья – Ланс
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