Реал Сосьедад – Интер – 1:1. Лаутаро спас нерадзурри. Видео голов и обзор

Вечером 20 сентября в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» и «Интер» сыграли вничью со счетом 2:1.

Хозяева поля вышли вперед в дебюте матча усилиями Браиса Мендеса.

Лаутаро Мартинес спас нерадзурри от поражения, забив ответный гол на 87-й минуте.

Обе команды набрали по одному очку, а лидирует в группе D РБ Зальцбург, обыгравший на выезде Бенфику (2:0).

Лига чемпионов 2023/24

Группа D. 1-й тур, 20 сентября

Реал Сосьедад (Испания) – Интер (Италия) – 1:1

Голы: Браис Мендес, 4 – Лаутаро Мартинес, 87.

Видеообзор матча