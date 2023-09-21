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Лига Чемпионов
Реал Сосьедад
20.09.2023 22:00 – FT 1 : 1
Интер Милан
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Лига чемпионов
21 сентября 2023, 16:39 | Обновлено 21 сентября 2023, 16:43
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0

Реал Сосьедад – Интер – 1:1. Лаутаро спас нерадзурри. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

21 сентября 2023, 16:39 | Обновлено 21 сентября 2023, 16:43
36
0
Реал Сосьедад – Интер – 1:1. Лаутаро спас нерадзурри. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 сентября в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» и «Интер» сыграли вничью со счетом 2:1.

Хозяева поля вышли вперед в дебюте матча усилиями Браиса Мендеса.

Лаутаро Мартинес спас нерадзурри от поражения, забив ответный гол на 87-й минуте.

Обе команды набрали по одному очку, а лидирует в группе D РБ Зальцбург, обыгравший на выезде Бенфику (2:0).

Лига чемпионов 2023/24

Группа D. 1-й тур, 20 сентября

Реал Сосьедад (Испания) – Интер (Италия) – 1:1

Голы: Браис Мендес, 4 – Лаутаро Мартинес, 87.

Видеообзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Брайс Мендес (Реал Сосьедад).
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Интер Милан Реал Сосьедад Лаутаро Мартинес Лига чемпионов видео голов и обзор Браис Мендес
Источник Sport.ua
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