Реал Сосьедад – Интер – 1:1. Лаутаро спас нерадзурри. Видео голов и обзор
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Вечером 20 сентября в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» и «Интер» сыграли вничью со счетом 2:1.
Хозяева поля вышли вперед в дебюте матча усилиями Браиса Мендеса.
Лаутаро Мартинес спас нерадзурри от поражения, забив ответный гол на 87-й минуте.
Обе команды набрали по одному очку, а лидирует в группе D РБ Зальцбург, обыгравший на выезде Бенфику (2:0).
Лига чемпионов 2023/24
Группа D. 1-й тур, 20 сентября
Реал Сосьедад (Испания) – Интер (Италия) – 1:1
Голы: Браис Мендес, 4 – Лаутаро Мартинес, 87.
Видеообзор матча
События матча
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