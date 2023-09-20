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  4. Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Переход в Реал стал чем-то особенным для меня»
Лига чемпионов
20 сентября 2023, 23:08 | Обновлено 20 сентября 2023, 23:10
268
0

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Переход в Реал стал чем-то особенным для меня»

Звездный полузащитник поделился эмоциями после последнего матча

20 сентября 2023, 23:08 | Обновлено 20 сентября 2023, 23:10
268
0
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Переход в Реал стал чем-то особенным для меня»
uefa.com. Джуд Беллингем

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Унион Берлин» (1:0).

«Я думаю, что мы доминировали в матче и создали хорошие моменты, поэтому заслужили победу. Я очень благодарен моим товарищам по команде и персоналу, которые проделали такую хорошую работу, интегрируя меня в состав. Теперь я на верном пути. У нас хорошие результаты.

Скажу честно, я надеюсь, что продолжу забивать голы на 94 или 95 минутах. Хотя лучше решать судьбу матча раньше. Переход в «Реал» стал чем-то особенным для меня, больше чем я даже мог мечтать. С тех пор как я себя помню, как смотрел телевизор, я смотрел матчи мадридского клуба, а теперь я надел эту футболку и забиваю за них, это прекрасно», – сказал Беллингем.

Беллингем забил победный мяч в ворота немецкой команды на 90+4 минуте. Его гол стал единственным в матче.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Унион Берлин Лига чемпионов
Источник УЕФА
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