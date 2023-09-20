20.09.2023 19:45 – FT 1 : 0
Лига чемпионов20 сентября 2023, 22:14 | Обновлено 20 сентября 2023, 22:23
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Реал – Унион Берлин – 1:0. Победный мяч Беллингема. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов
20 сентября 2023, 22:14 | Обновлено 20 сентября 2023, 22:23
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«Реал» дома вырвал победу у немецкой команды «Унион Берлин» (1:0) в матче 1-го тура Лиги чемпионов.
Единственный в матче гол на 90+4-й минуте забил английский хавбек Джуд Беллингем.
Украинский голкипер Андрей Лунин провел матч на скамейке запасных, в воротах играл Кепа Аррисабалага.
Лига чемпионов 2023/24
Группа C. 1-й тур, 20 сентября
Реал Мадрид – Унион Берлин – 1:0
Гол: Беллингем, 90+4
Видеообзор матча
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
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