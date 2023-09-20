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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
20.09.2023 19:45 – FT 1 : 0
Унион Берлин
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Лига чемпионов
20 сентября 2023, 22:14 | Обновлено 20 сентября 2023, 22:23
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0

Реал – Унион Берлин – 1:0. Победный мяч Беллингема. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

20 сентября 2023, 22:14 | Обновлено 20 сентября 2023, 22:23
820
0
Реал – Унион Берлин – 1:0. Победный мяч Беллингема. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» дома вырвал победу у немецкой команды «Унион Берлин» (1:0) в матче 1-го тура Лиги чемпионов.

Единственный в матче гол на 90+4-й минуте забил английский хавбек Джуд Беллингем.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел матч на скамейке запасных, в воротах играл Кепа Аррисабалага.

Лига чемпионов 2023/24

Группа C. 1-й тур, 20 сентября

Реал Мадрид – Унион Берлин – 1:0

Гол: Беллингем, 90+4

Видеообзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
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Реал Мадрид Унион Берлин Андрей Лунин Кепа Аррисабалага видео голов и обзор Лига чемпионов Джуд Беллингем
Источник Sport.ua
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