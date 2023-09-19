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Лига Чемпионов
Галатасарай
20.09.2023 19:45 - : -
Копенгаген
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Лига чемпионов
19 сентября 2023, 23:41 |
43
0

Реал – Унион Берлин, Галатасарай – Копенгаген. Смотреть онлайн. LIVE

2 поединка 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоятся 20 сентября в 19:45 по Киеву

19 сентября 2023, 23:41 |
43
0
Реал – Унион Берлин, Галатасарай – Копенгаген. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

20 сентября состоятся матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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В группе С сыграют «Реал» Мадрид и «Унион Берлин». Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

В группе А встретятся «Галатасарай» и «Копенгаген». Поединок пройдет на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Видеотрансляцию матчей можно будет посмотреть на MEGOGO.

Реал Мадрид – Унион Берлин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Галатасарай – Копенгаген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Реал Мадрид Унион Берлин смотреть онлайн Галатасарай Копенгаген Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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