20 сентября состоятся матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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В группе С сыграют «Реал» Мадрид и «Унион Берлин». Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

В группе А встретятся «Галатасарай» и «Копенгаген». Поединок пройдет на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Видеотрансляцию матчей можно будет посмотреть на MEGOGO.

Реал Мадрид – Унион Берлин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Галатасарай – Копенгаген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция