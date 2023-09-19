Реал – Унион Берлин, Галатасарай – Копенгаген. Смотреть онлайн. LIVE
2 поединка 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоятся 20 сентября в 19:45 по Киеву
20 сентября состоятся матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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В группе С сыграют «Реал» Мадрид и «Унион Берлин». Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
В группе А встретятся «Галатасарай» и «Копенгаген». Поединок пройдет на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
Видеотрансляцию матчей можно будет посмотреть на MEGOGO.
Реал Мадрид – Унион Берлин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Галатасарай – Копенгаген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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