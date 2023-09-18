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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
20.09.2023 19:45 - : -
Унион Берлин
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Лига чемпионов
18 сентября 2023, 10:32 | Обновлено 18 сентября 2023, 11:58
164
0

Реал Мадрид – Унион Берлин. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 20 сентября в 19:45 по Киеву

18 сентября 2023, 10:32 | Обновлено 18 сентября 2023, 11:58
164
0
Реал Мадрид – Унион Берлин. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

20 сентября на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Унионом» (Берлин). Старт поединка намечен на 19:45 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Клуб в прошлом сезоне сдал, в том числе, и в Лиге чемпионов. Как и годом ранее, весной сливочные вышли в полуфинале на Манчестер Сити. Но, в отличие от 2022-го, на этот раз сильнее, и заметно, были англичане. Летом проект покинул лучший нападающий, Бензема, а перед стартом нового розыгрыша вылетел надолго Куртуа. Но зато Флорентино Перес смог выиграть гонку за Беллингема, и молодой хавбек сразу начал отрабатывать свой 100-миллионный ценник, причем довольно неожиданно став главным бомбардиром нового для себя коллектива. В итоге галактикос смогли уже сразу оторваться от преследователей, в том числе и Барселоны. Ну, а в Лиге чемпионов у испанского гранда может быть только 1, традиционно максимальная задача. Впрочем, все понимают, что из такой группы рекордсмен по количеству титулов выйдет по умолчанию, на классе.

Унион (Берлин)

Команда впервые сыграет на таком уровне. Впрочем, это уже привычно для подопечных Урса Фишера. Не так ведь давно был первый в истории старт в Бундеслиге 1, потом, по итогам 2-го года на том уровне - знакомство с Лигой конференций, год назад - с Лигой Европы. Там вышли в плей-офф, что не помешало и во внутреннем чемпионате пройти стабильно весь розыгрыш. Столичный клуб даже возглавлял таблицу, правда, потом сдулся настолько весной, что чуть не потерял место в топ-4 - благо, все-таки замкнул квартет. В принципе, подписанные Крал, Ааронсон, Фофана, Тузар, Шволлов, и, главное, Госенс с Фолландом и Бонуччи должны и обойму расширить, и опыта добавить. Хотя больше на старте удивляет вдруг раззабивавшийся Беренс.

Статистика личных встреч

Какие могли быть матчи, если недавно клубы существовали чуть ли не на разных футбольных планетах?

Прогноз

Букмекерские конторы не особенно симпатизируют дебютанту. Согласимся, что тому будет уж очень сложно, так что ставим на Реал при форе -1,5 гола (коэффициент - 2,05).

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Реал Мадрид Унион Берлин прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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