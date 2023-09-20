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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
20.09.2023 19:45 – FT 1 : 0
Унион Берлин
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Лига чемпионов
20 сентября 2023, 21:45 | Обновлено 20 сентября 2023, 22:04
923
3

Беллингем забил на 90+4. Реал вырвал победу у немецкого Унион Берлин

В другом матче группы «Наполи» встретится с «Брагой»

20 сентября 2023, 21:45 | Обновлено 20 сентября 2023, 22:04
923
3
Беллингем забил на 90+4. Реал вырвал победу у немецкого Унион Берлин
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

В матче 1-го тура Лиги чемпионов «Реал» дома вырвал победу у немецкой команды «Унион Берлин» (1:0).

Единственный в матче гол на 90+4-й минуте забил английский хавбек Джуд Беллингем.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел матч на скамейке запасных, в воротах играл Кепа Аррисабалага.

В другом матче этой группы в 22:00 итальянский «Наполи» встретится с португальской «Брагой».

Лига чемпионов 2023/24

Группа C. 1-й тур, 20 сентября

Реал Мадрид – Унион Берлин – 1:0

Гол: Беллингем, 90+4

Реал Мадрид: Аррисабалага, Начо (Фран Гарсия, 73), Рюдигер, Алаба, Модрич (Браим Диас, 81), Тчуамени (Вальверде, 66), Камавинга (Кроос, 66), Беллингем, Васкес, Родриго, Хоселу.

Унион Берлин: Реннов, Юранович, Бонуччи (Йеккель, 80), Диогу Лейте, Дуки, Госенс, Крал, Тузар (Кемляйн, 83), Лаидуни (Ааронсон, 66), Беккер (Фофана, 80), Беренс (Фолланд, 66).

Предупреждения: Тузар, 1, Тчуамени, 37.

Видеообзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
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Лига чемпионов Реал Мадрид Унион Берлин Джуд Беллингем видео голов и обзор Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Alex T
Обидно наверное луньку, ждал ждал своего шанса, а как выпал то на тебе воротника поверх нового и все тут
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+1
Play Games
Цирк на дроті такі матчі  
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0
Summertime
Это какой то Днепродин.     Все сгрудились в штрафной, ожидая подачи углового, а реалисты разыграли под удар.    И Беллингем изобразил Гаврилова из Спартака.)
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-5
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