Беллингем забил на 90+4. Реал вырвал победу у немецкого Унион Берлин

В матче 1-го тура Лиги чемпионов «Реал» дома вырвал победу у немецкой команды «Унион Берлин» (1:0).

Единственный в матче гол на 90+4-й минуте забил английский хавбек Джуд Беллингем.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел матч на скамейке запасных, в воротах играл Кепа Аррисабалага.

В другом матче этой группы в 22:00 итальянский «Наполи» встретится с португальской «Брагой».

Лига чемпионов 2023/24

Группа C. 1-й тур, 20 сентября

Реал Мадрид – Унион Берлин – 1:0

Гол: Беллингем, 90+4

Реал Мадрид: Аррисабалага, Начо (Фран Гарсия, 73), Рюдигер, Алаба, Модрич (Браим Диас, 81), Тчуамени (Вальверде, 66), Камавинга (Кроос, 66), Беллингем, Васкес, Родриго, Хоселу.

Унион Берлин: Реннов, Юранович, Бонуччи (Йеккель, 80), Диогу Лейте, Дуки, Госенс, Крал, Тузар (Кемляйн, 83), Лаидуни (Ааронсон, 66), Беккер (Фофана, 80), Беренс (Фолланд, 66).

Предупреждения: Тузар, 1, Тчуамени, 37.

Видеообзор матча