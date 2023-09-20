Луис ЭНРИКЕ: «В матче с Дортмундом мне понравилось практически все»

Главный тренер парижского «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал встречу подопечных с дортмундской «Боруссией» (2:0) в 1-м туре Лиги чемпионов.

«В этом матче мне понравилось практически все: наша интенсивность с самого начала встречи, скорость и контроль над игрой, который мы показывали в течение 75 минут. Этот матч укрепляет веру в наши идеи. Мы все довольны. Это был почти идеальный вечер для меня. Мы сосредоточились на том, чтобы играть в свою игру, владеть мячом и прессинговать для того, чтобы быстро возвращать его. У них не было возможности атаковать.

«Боруссия» – физически сильная команда, которая хорошо обороняется. Но, несмотря на это, в первом тайме у нас было несколько моментов, когда мы были близки к голу», – рассказал Луис Энрике.

«ПСЖ» во 2-м туре чемпионского евротурнира сыграет 4 октября в гостях с «Ньюкаслом».

Ранее Луис Энрике оценил шансы Килиана Мбаппе на победу в Лиге чемпионов с «ПСЖ».