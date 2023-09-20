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  4. Луис ЭНРИКЕ: «В матче с Дортмундом мне понравилось практически все»
Лига чемпионов
20 сентября 2023, 10:06 | Обновлено 20 сентября 2023, 10:14
427
1

Луис ЭНРИКЕ: «В матче с Дортмундом мне понравилось практически все»

Испанец – о поединке «ПСЖ» с «Боруссией»

20 сентября 2023, 10:06 | Обновлено 20 сентября 2023, 10:14
427
1
Луис ЭНРИКЕ: «В матче с Дортмундом мне понравилось практически все»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер парижского «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал встречу подопечных с дортмундской «Боруссией» (2:0) в 1-м туре Лиги чемпионов.

«В этом матче мне понравилось практически все: наша интенсивность с самого начала встречи, скорость и контроль над игрой, который мы показывали в течение 75 минут. Этот матч укрепляет веру в наши идеи. Мы все довольны. Это был почти идеальный вечер для меня. Мы сосредоточились на том, чтобы играть в свою игру, владеть мячом и прессинговать для того, чтобы быстро возвращать его. У них не было возможности атаковать.

«Боруссия» – физически сильная команда, которая хорошо обороняется. Но, несмотря на это, в первом тайме у нас было несколько моментов, когда мы были близки к голу», – рассказал Луис Энрике.

«ПСЖ» во 2-м туре чемпионского евротурнира сыграет 4 октября в гостях с «Ньюкаслом».

Ранее Луис Энрике оценил шансы Килиана Мбаппе на победу в Лиге чемпионов с «ПСЖ».

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Лига чемпионов Луис Энрике ПСЖ ПСЖ - Боруссия Д
Источник L'Equipe
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Комментарии 1
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Дуже класно зіграли я такого не очікував , до цього грали про ти них куда сильнішим составом і такої переваги як вчора не були .крото вітаю
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