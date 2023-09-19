Луис Энрике оценил шансы Мбаппе на победу в ЛЧ с ПСЖ

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике высказал мнение о том, сможет ли форвард команды Килиан Мбаппе привести партнеров к триумфу в Лиге чемпионов.

«Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужна отличная команда. Не 11, а сразу 23 футболиста должны быть готовы к игре независимо от того, какую роль они играют в каждом матче. Также нужно быть скромным, когда это требуется от тебя, амбициозным на поле и единым с остальной командой. Скромность необходима, потому что иногда соперник может быть лучше тебя, но поскольку ты амбициозен, то хочешь выигрывать каждый матч», – заявил Луис Энрике.

Как известно, сегодня, 19 сентября, в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с дортмундской «Боруссией». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Луис Энрике не намерен сажать Килиана Мбаппе в запас «ПСЖ».