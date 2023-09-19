21 сентября на «Йохан Кройфф Арена» пройдет матч 1-го тура Лиги Европы, в котором «Аякс» встретится с «Марселем». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Аякс

Клуб вызывает немало опасений. В прошлом сезоне, оставшись без тен Хага, гранд закончил утратой чемпионского титула, что был завоеван дважды кряду. Более того, выше в той Эредивизии закончили и Фейеноорд, и ПСВ. Летом снова уходили важные игроки, в том числе и многолетний лидер, Тадич. Вроде бы неплохо подзаработали, за Тимбера дали 40 миллионов, примерно столько же за Эдсона Альвареса и Кудуса. Но снова не особенно не впечатляет. Как и новый наставник, Морис Стейн. Он успел с новыми подопечными даже в Лиге Европы проиграть, Лудогорцу, правда, после 4-1 дома минимальное поражение 0-1 в Болгарии было очевидно не критичной. При этом в Эредивизии фаворит начал с потери очков, уступив и с Эксельсиором, и с Фортуной (Ситтард) - там, где нужно было брать по 3 просто по умолчанию.

Марсель

Команда снова начинала сезон при наставнике, что был назначен только летом. Неплохо в 2022/2023 справлялся тут Игор Тудор, повторив успехи предшественника, в том числе закончив на 3-м месте в Лиге 1 Франции. Но были и неудачи, от Лиги чемпионов и до кубка Франции, и этого хватило, чтобы с хорватом попрощались. Но и его преемник уже успел потерпеть неудачу в квалификации Лиги чемпионов. Вроде бы после 0-1 в Афинах за счет дубля Обамеянга получалось обыгрывать Панатинаикос. Но греки в итоге оказались лучше, сведя к 1-2 в основное время, а потом - и с серии послематчевых пенальти. Да и в Лиге 1 уже провансальцы теряли очки, не сумев выиграть на выезде ни у Меца, ни у Нанта.

Статистика личных встреч

Стороны пересекались в 1971-м году, в Кубке европейских чемпионов, и в 2009-м, в Кубке УЕФА. Аякс выиграл трижды при единственном поражении. Но при этом французы смогли 14 лет назад, забив в экстра-тайме в Амстердаме, прошли дальше.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары голландцев. Но пока что обе стороны нестабильны, и пока ограничимся вариантом с тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,76).