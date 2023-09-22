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Вест Хэм
21.09.2023 22:00 – FT 3 : 1
ТСЦ Бачка-Топола
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Лига Европы
22 сентября 2023, 00:08 | Обновлено 22 сентября 2023, 00:09
77
0

Боевая ничья Аякса и Марселя, Ракув Кочергина проиграл Аталанте

Завершился первый тур Лиги Европы

22 сентября 2023, 00:08 | Обновлено 22 сентября 2023, 00:09
77
0
Боевая ничья Аякса и Марселя, Ракув Кочергина проиграл Аталанте
ФК Аталанта

Завершился первый тур группового этапа Лиги Европы 2023/2024. «Аякс» и «Марсель» выдали настоящее шоу с боевой ничьей в Амстердаме.

«Ракув» Владислава Кочергина на выезде проиграла «Аталанте», украинец провел на поле 61 минуту. «Брайтон» Роберто Де Дзерби дома проиграл греческому «АЕКу».

Группа А

Вест Хэм (Англия) – Бачка-Топола (Сербия) – 3:1
Голы: Петрович 66 (автогол), Кудус 70, Соучек 82 – Станич 48

Олимпиакос (Греция) – Фрайбург (Германия) – 2:3
Голы: Эль-Кааби 40, 75 – Шаллай 9, Грифо 45+7, Филипп 86

Группа В

Аякс (Нидерланды) – Марсель (Франция) – 3:3
Голы: Боржес 9, Бергейс 20, Тейлор 52 – Клаусс 23, Обамеянг 38, 78

Брайтон (Англия) – АЕК Афины (Греция) – 2:3
Голы: Жоау Педру 30 (с пенальти), 67 (с пенальти) – Сидибе 11, Гачинович 40, Понсе 84

Группа С

Спарта (Чехия) – Арис (Греция) – 3:2
Голы: Крейчи 20, 25, Витик 67 – кокорин 11 (с пенальти), Бабика 90

Рейнджерс (Шотландия) – Бетис (Испания) – 1:0
Гол: Сима 68

Группа D

Аталанта (Италия) – Ракув (Польша) – 2:0
Голы: Де Кетеларе 49, Эдерсон 66

Штурм (Австрия) – Спортинг (Португалия) – 1:2
Голы: Вик 58 – Дьоркеш 76, Диоманд 84

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Лига Европы Вест Хэм ТСЦ Бачка-Топола Олимпиакос Пирей Фрайбург Аякс Марсель Брайтон АЕК Афины Спарта Прага Арис Салоники Глазго Рейнджерс Бетис Аталанта Ракув Штурм Грац Спортинг Лиссабон
Источник Sport.ua
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