Боевая ничья Аякса и Марселя, Ракув Кочергина проиграл Аталанте

Завершился первый тур группового этапа Лиги Европы 2023/2024. «Аякс» и «Марсель» выдали настоящее шоу с боевой ничьей в Амстердаме.

«Ракув» Владислава Кочергина на выезде проиграла «Аталанте», украинец провел на поле 61 минуту. «Брайтон» Роберто Де Дзерби дома проиграл греческому «АЕКу».

Группа А

Вест Хэм (Англия) – Бачка-Топола (Сербия) – 3:1

Голы: Петрович 66 (автогол), Кудус 70, Соучек 82 – Станич 48

Олимпиакос (Греция) – Фрайбург (Германия) – 2:3

Голы: Эль-Кааби 40, 75 – Шаллай 9, Грифо 45+7, Филипп 86

Группа В

Аякс (Нидерланды) – Марсель (Франция) – 3:3

Голы: Боржес 9, Бергейс 20, Тейлор 52 – Клаусс 23, Обамеянг 38, 78

Брайтон (Англия) – АЕК Афины (Греция) – 2:3

Голы: Жоау Педру 30 (с пенальти), 67 (с пенальти) – Сидибе 11, Гачинович 40, Понсе 84

Группа С

Спарта (Чехия) – Арис (Греция) – 3:2

Голы: Крейчи 20, 25, Витик 67 – кокорин 11 (с пенальти), Бабика 90

Рейнджерс (Шотландия) – Бетис (Испания) – 1:0

Гол: Сима 68

Группа D

Аталанта (Италия) – Ракув (Польша) – 2:0

Голы: Де Кетеларе 49, Эдерсон 66

Штурм (Австрия) – Спортинг (Португалия) – 1:2

Голы: Вик 58 – Дьоркеш 76, Диоманд 84