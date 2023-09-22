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Лига Европы
Аякс
21.09.2023 22:00 – FT 3 : 3
Марсель
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Лига Европы
22 сентября 2023, 03:37 | Обновлено 22 сентября 2023, 03:42
56
0

Аякс – Марсель – 3:3. Амстердамская перестрелка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги Европы

22 сентября 2023, 03:37 | Обновлено 22 сентября 2023, 03:42
56
0
Аякс – Марсель – 3:3. Амстердамская перестрелка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы.

В Амстердаме нидерландский «Аякс» и французский «Марсель» забили друг другу по три гола.

«Аякс» вел со счетом 2:0 и 3:2, но удержать лидерство не сумел, а последние минуты встречи провел в меньшинстве после удаления Силвано Фоса.

Лига Европы 2023/24

Группа В. 1-й тур, 21 сентября

Аякс (Нидерланды) – Марсель (Франция) – 3:3

Голы: Боржеш, 9, Бергхайс, 20, Тэйлор, 52 – Клосс, 23, Обамеянг, 38, Обамеянг, 78.

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
Silvano Vos (Аякс) получает красную карточку.
79’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Кеннет Тейлор (Аякс).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Ренан Лоди (Марсель).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Стивен Бергейс (Аякс).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Боргес (Аякс).
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Аякс Марсель Лига Европы видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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