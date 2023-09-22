Аякс – Марсель – 3:3. Амстердамская перестрелка. Видео голов и обзор

Вечером 21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы.

В Амстердаме нидерландский «Аякс» и французский «Марсель» забили друг другу по три гола.

«Аякс» вел со счетом 2:0 и 3:2, но удержать лидерство не сумел, а последние минуты встречи провел в меньшинстве после удаления Силвано Фоса.

Лига Европы 2023/24

Группа В. 1-й тур, 21 сентября

Аякс (Нидерланды) – Марсель (Франция) – 3:3

Голы: Боржеш, 9, Бергхайс, 20, Тэйлор, 52 – Клосс, 23, Обамеянг, 38, Обамеянг, 78.

Видео голов и обзор матча