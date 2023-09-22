Лига Европы22 сентября 2023, 03:37 | Обновлено 22 сентября 2023, 03:42
56
0
Аякс – Марсель – 3:3. Амстердамская перестрелка. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги Европы
22 сентября 2023, 03:37 | Обновлено 22 сентября 2023, 03:42
56
0
Вечером 21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы.
В Амстердаме нидерландский «Аякс» и французский «Марсель» забили друг другу по три гола.
«Аякс» вел со счетом 2:0 и 3:2, но удержать лидерство не сумел, а последние минуты встречи провел в меньшинстве после удаления Силвано Фоса.
Лига Европы 2023/24
Группа В. 1-й тур, 21 сентября
Аякс (Нидерланды) – Марсель (Франция) – 3:3
Голы: Боржеш, 9, Бергхайс, 20, Тэйлор, 52 – Клосс, 23, Обамеянг, 38, Обамеянг, 78.
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +2
Silvano Vos (Аякс) получает красную карточку.
79’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Кеннет Тейлор (Аякс).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Ренан Лоди (Марсель).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Стивен Бергейс (Аякс).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Боргес (Аякс).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 сентября 2023, 00:21 0
21 сентября состоялись матчи 1-го тура третьего по престижности евротурнира
Футбол | 21 сентября 2023, 10:20 15
Также предусмотрены санкции для украинских фанатов
Футбол | 21.09.2023, 23:56
Бокс | 21.09.2023, 07:40
Другие виды | 21.09.2023, 18:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.09.2023, 00:35 11
20.09.2023, 14:14 16
21.09.2023, 07:00 3
20.09.2023, 18:51 44
20.09.2023, 15:20 1
20.09.2023, 12:27 12
20.09.2023, 22:24 27
21.09.2023, 12:01 14